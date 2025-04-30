В России начнут борьбу с поддельным антифризом

В министерстве промышленности и торговли России сообщили, что доля фальшивой охлаждающей жидкости на рынке достигла 40%. Для борьбы с фальсификатом в ведомстве планируют ввести маркировку этих товаров. Предполагается, что нововведение будет распространяться на не только на антифриз, но и на тормозную и стеклоомывающую жидкости.

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Нововведения вступят в силу с 1 сентября 2025 года. С этого времени производители должны будут ставить на свою продукцию, в том числе тормозную, охлаждающую и омывающую жидкости QR-код, подтверждающий её происхождение. То же касается и импортёров, которые привозят технические жидкости из-за границы.

В течение трёх месяцев будет действовать переходный период, а с 1 декабря продажа автожидкостей без маркировки будет запрещена.

Одновременно власти намерены усилить контроль за оборотом метанола, который используется в поддельных стеклоомывающих и охлаждающих жидкостях для автомобиля. В ведомстве напомнили, что он запрещён в нашей стране с 2007 года, но многие производители контрафакта продолжают использовать метиловый спирт вместо моноэтиленгликоля.

Согласно новым правилам, продавцы обязаны будут маркировать метинол и все содержащиеся в его составе жидкости.

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Соответствующий законопроект будет рассмотрен во II чтении в мае 2025 года.