Завод "Белджи" готовится к выпуску Geely Atlas

Завод "Белджи" в Беларуси готовится к выпуску Geely Atlas второго поколения. По информации Telegram-канала "Китайские автомобили", предприятие уже получило одобрение на производство этой модели.

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До этого кроссоверы поставлялись в РФ и РБ из Китая, но теперь их планируют собирать на заводе в Минской области. Точная дата старта продаж локализованных SUV пока неизвестна.

Под капотом Geely Atlas второго поколения скрывается 2,0-литровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил.

Переднеприводные версии комплектуются роботизированной коробкой передач, а полноприводные, в свою очередь, оснащены 8-ступенчатым автоматом.

Сейчас импортированные из КНР машины доступны в Беларуси в двух комплектациях по цене от 99,9 до 109,8 тысячи белорусских рублей (около 2,5-2,8 миллиона рублей).

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Ранее "РГ" рассказывала о том, что белорусский Belgee выпустил 90 000 автомобилей.