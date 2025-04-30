Aston Martin DBX добавили мощности

Три года назад свет увидел DBX707 — самый мощный в мире люксовый кроссовер с установкой мощнее 700 лошадиных сил. Обычный DBX оказался в тени: с тех пор порядка 90 процентов клиентов выбирали 707. Aston Martin учел их предпочтения и представил еще более «горячий» вариант кроссовера с приставкой S и технологиями, позаимствованными у суперкара Valhalla.

© Motor.ru

Прибавка, однако, небольшая, особенно учитывая мощность установки DBX707. Благодаря новым турбинам отдача возросла на 20 лошадиных сил до, 727, а крутящий момент — до 900 Нм. В компании уточняют, что прибавка особо чувствуется на высоких оборотах.

S-версия разгоняется с места до 100 километров в час за прежние 3,3 секунды, а вот 200 километров в час достигает на 0,3 секунды быстрее. Максимальная скорость осталась на том же уровне — 311 километров в час.

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

© Aston Martin

Зато DBX стал громче: кроссоверу установили новую выхлопную систему, усиливающую звук четырехлитрового «твин-турбо» V8. Четыре патрубка, расположенные парами друг над другом, дают «громоподобный» звук, говорится в сообщении Aston Martin. Модифицирована и девятиступенчатая трансмиссия с мокрым сцеплением: понижение передач в режимах Sport и Sport+ стало более «агрессивным».

За доплату кроссовер сделают легче. Ему установят крышу из углеродного волокна площадью почти три квадратных метра — самую большую карбоновую деталь, которую когда-либо изготавливал Aston Martin. Она уменьшит массу на 18 килограммов и снизит центр тяжести. Магниевые 23-дюймовые колеса сэкономят 19 килограммов неподрессоренных масс, причем такие диски не предлагают больше ни для одного серийного кроссовера. Наконец, можно заказать более легкую решетку радиатора из поликарбоната.

© Aston Martin

© Aston Martin

Подвеска осталась прежней, а вот передаточное отношение усилителя руля уменьшилось на четыре процента. Радиус поворота сократился почти на полметра, до 12 метров, что делает удобнее маневрирование в городских условиях.

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Внешне самый мощный DBX можно узнать по черной решетке радиатора, новому сплиттеру, диффузору, деталям из углеродного волокна и значкам с литерой S, как у V12 Vantage S и Rapide S. В салоне — новый узор «елочка» на сиденьях, которые по умолчанию обиты алькантарой с элементами из полуанилиновой кожи.

Прием заказов на DBX S уже открыт, поставки должны стартовать в четвертом квартале 2025 года. Желающим стоит приготовиться к цене выше, чем у DBX707, за который просят минимум 250 000 долларов (20,5 миллиона рублей).