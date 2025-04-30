Как стоимость страховки зависит от марки машины

Россиянам дороже обходится ОСАГО на азиатские автомобили, а каско — на европейские, — заключили аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.

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С октября 2024 года по март 2025 владельцы авто чаще оформляли ОСАГО на европейские марки (32%), а каско — на китайские (36% от общего числа заявок).

На какие машины оформляли ОСАГО

Полисы ОСАГО чаще всего (32%) оформлялись на автомобили европейского производства. Далее идут японские (26%), российские (20%) и корейские (16%) автомобили.

Реже покупались страховки на китайские машины (6%). Доля транспортных средств, собранных в США, Великобритании, Иране и Узбекистане, была равна 1%.

© Банки.ру

Для владельцев японских и китайских автомобилей ОСАГО стоило дороже — в среднем они платили 7,1 тыс. руб. Самые дешевые полисы оформляли на отечественные машины — 6,4 тыс. руб. в среднем. Страховки на машины из других стран стоили 6,7-6,8 тыс. руб.

© Банки.ру

Кто оформлял ОСАГО по регионам

ОСАГО на Банки.ру чаще покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Казани. Водители предпочитали европейские машины, однако доля оформленных страховок по ним различалась в зависимости от региона.

В Москве и Санкт-Петербурге на европейские автомобили было оформлено свыше 40% страховок, а на российские — 6-7%. В Екатеринбурге доля оформленных на европейские 28% страховок, на российские — 26%.

ОСАГО на японские автомобили во всех городах оформляли примерно с одинаковой частотой — 22-26% от общего числа страховок.

© Банки.ру

Как страховали автомобили разных стран

Среди европейских, японских и китайских марок распределение по частоте оформления полисов более равномерное, чем среди российских и южнокорейских.

Так, абсолютное большинство страховок (86%) отечественных автомобилей принадлежит одной марке «Lada», а большинство корейских (по 46%) — двум (Kia, Hyundai).

Европа

Volkswagen 17%

Renault 16%

Ford 12%

Япония

Toyota 33%

Nissan 23%

Mitsubishi 12%

Россия

Lada 86%

Gaz 7%

Uaz 4%

Южная Корея

Kia 46%

Hyundai 46%

Daewoo 5%

Китай

Chery 25%

Haval 20%

Geely 19%

На какие машины оформляли каско

В отличие от ОСАГО, полисы каско чаще всего (36%) оформлялись на китайские машины. Далее шли европейские (26%), японские (16%), южнокорейские (15%). Реже всего покупали каско на отечественные автомобили — в 7% случаев.

© Банки.ру

Каско для европейских автомобилей стоило значительно дороже — 60,7 тыс. руб. в среднем. При этом, самые дешевые страховки — по 17,2 тыс. руб. — приобретали владельцы отечественного автотранспорта.

© Банки.ру

Аналогичное соотношение сохранялось и в разрезе средней страховой суммы: для европейских автомобилей она была наибольшая (3,5 млн), а для российских — наименьшая, 1,1 млн руб.

© Банки.ру

Перечень наиболее популярных марок по месту производства автомобиля аналогичен ОСАГО. Однако Lada среди отечественных транспортных средств занимает ещё большую долю — 92% против 86% в ОСАГО. Среди европейских машин лидером стала марка BMW вместо Volkswagen.

Европа

BMW 21%

Renault 14%

Volkswagen 13%

Китай

Haval 28%

Chery 26%

Geely 19%

Япония

Nissan 25%

Toyota 18%

Mitsubishi 18%

Южная Корея

Kia 58%

Hyundai 39%

Genesis 2%

Россия

Lada 92%

Москвич 6%

EVOLUTE 1%

Для подготовки исследования использовались данные о полисах ОСАГО и каско, оформленных на Банки.ру в период с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года.