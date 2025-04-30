Для «китайцев» — дороже: как стоимость страховки зависит от марки машины
Россиянам дороже обходится ОСАГО на азиатские автомобили, а каско — на европейские, — заключили аналитики финансового маркетплейса Банки.ру.
С октября 2024 года по март 2025 владельцы авто чаще оформляли ОСАГО на европейские марки (32%), а каско — на китайские (36% от общего числа заявок).
На какие машины оформляли ОСАГО
Полисы ОСАГО чаще всего (32%) оформлялись на автомобили европейского производства. Далее идут японские (26%), российские (20%) и корейские (16%) автомобили.
Реже покупались страховки на китайские машины (6%). Доля транспортных средств, собранных в США, Великобритании, Иране и Узбекистане, была равна 1%.
Для владельцев японских и китайских автомобилей ОСАГО стоило дороже — в среднем они платили 7,1 тыс. руб. Самые дешевые полисы оформляли на отечественные машины — 6,4 тыс. руб. в среднем. Страховки на машины из других стран стоили 6,7-6,8 тыс. руб.
Кто оформлял ОСАГО по регионам
ОСАГО на Банки.ру чаще покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара и Казани. Водители предпочитали европейские машины, однако доля оформленных страховок по ним различалась в зависимости от региона.
В Москве и Санкт-Петербурге на европейские автомобили было оформлено свыше 40% страховок, а на российские — 6-7%. В Екатеринбурге доля оформленных на европейские 28% страховок, на российские — 26%.
ОСАГО на японские автомобили во всех городах оформляли примерно с одинаковой частотой — 22-26% от общего числа страховок.
Как страховали автомобили разных стран
Среди европейских, японских и китайских марок распределение по частоте оформления полисов более равномерное, чем среди российских и южнокорейских.
Так, абсолютное большинство страховок (86%) отечественных автомобилей принадлежит одной марке «Lada», а большинство корейских (по 46%) — двум (Kia, Hyundai).
Европа
Volkswagen 17%
Renault 16%
Ford 12%
Япония
Toyota 33%
Nissan 23%
Mitsubishi 12%
Россия
Lada 86%
Gaz 7%
Uaz 4%
Южная Корея
Kia 46%
Hyundai 46%
Daewoo 5%
Китай
Chery 25%
Haval 20%
Geely 19%
На какие машины оформляли каско
В отличие от ОСАГО, полисы каско чаще всего (36%) оформлялись на китайские машины. Далее шли европейские (26%), японские (16%), южнокорейские (15%). Реже всего покупали каско на отечественные автомобили — в 7% случаев.
Каско для европейских автомобилей стоило значительно дороже — 60,7 тыс. руб. в среднем. При этом, самые дешевые страховки — по 17,2 тыс. руб. — приобретали владельцы отечественного автотранспорта.
Аналогичное соотношение сохранялось и в разрезе средней страховой суммы: для европейских автомобилей она была наибольшая (3,5 млн), а для российских — наименьшая, 1,1 млн руб.
Перечень наиболее популярных марок по месту производства автомобиля аналогичен ОСАГО. Однако Lada среди отечественных транспортных средств занимает ещё большую долю — 92% против 86% в ОСАГО. Среди европейских машин лидером стала марка BMW вместо Volkswagen.
Европа
BMW 21%
Renault 14%
Volkswagen 13%
Китай
Haval 28%
Chery 26%
Geely 19%
Япония
Nissan 25%
Toyota 18%
Mitsubishi 18%
Южная Корея
Kia 58%
Hyundai 39%
Genesis 2%
Россия
Lada 92%
Москвич 6%
EVOLUTE 1%
Для подготовки исследования использовались данные о полисах ОСАГО и каско, оформленных на Банки.ру в период с 1 октября 2024 года по 31 марта 2025 года.