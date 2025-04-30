Автомобиль-гитару выставили на продажу

На продажу на Ebay выставили ярко-розовый Cadillac Eldorado с кузовом в форме гитары.

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Создателем необычного кастома стал легендарный Джей Орберг — тот самый человек, который построил K.I.T.T. из «Рыцаря дорог», бэтмобиль из фильмов Тима Бёртона и лимузин для «Розовой пантеры».

В качестве донора для «гитары на колёсах» послужил Cadillac Eldorado 1970 года. Машину оснастили 8,2-литровым V8 и трёхступенчатым автоматом. Мотор выдавал 394 л.с. и 746 Н·м крутящего момента.

Чтобы создать «гриф» в центральной части, Орберг разрезал кузов сразу за передней стойкой. Переднюю и заднюю часть он соединил трубчатой стальной рамой. Заднюю часть радикально переделали — из стеклопластика вылепили закруглённую форму гитары и огромные плавники.

На весь проект ушло два года. В окончательном варианте машина-гитара имела гриф с колками и струнами, а водитель располагался в самом центре конструкции.

И машина действительно ездила. По слухам, сам Пресли приезжал на ней на одно из своих шоу в Лас-Вегасе. С длиной в 12,5 метра Eldorado, наверное, ощущался как низкопрофильный дом на колёсах — для Вегаса вполне в тему. Но после этого в биографии машины наступает туман.

Например, как этот аппарат оказался во Франции, где сейчас находится по данным eBay? Это совсем не рядом с Лас-Вегасом или даже Грейслендом.

Автомобиль-гитара продаётся за 10 000 евро (примерно 1 000 000 рублей по текущему курсу).

На месте колков теперь ржавые дыры. Струны отсутствуют, каркас грифа открыт, а кокпит остался без тонированного купола. Краска всё ещё розовая, но в разных оттенках.

Кроме того, машина не на ходу. Единственное, что сохранилось, — это кастомный номерной знак «1-ELVIS».

Остаётся надеяться, что будущий владелец вернёт этой эксцентричной машине статус рок-легенды. Возможно, самый известный двойник Элвиса — Джесси Гарон — захочет добавить ещё один розовый Cadillac в свою коллекцию.