Toyota и Waymo займутся разработкой автономных автомобилей

Toyota и Waymo (входит в холдинг Alphabet) объявили о планах начать сотрудничество в области разработки платформы для автономных автомобилей. Речь идёт о создании технологии, которая будет использоваться в беспилотных машинах Waymo, а также в будущем — в личных автомобилях Toyota.

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Toyota займётся разработкой новой платформы, на базе которой планируется собрать транспортные средства для автопарка Waymo. Параллельно стороны будут изучать, как технологии автономного вождения Waymo могут быть адаптированы для частных автомобилей Toyota.

Совместная цель — ускорить развитие и распространение решений в сфере помощи водителю и полностью автоматизированного вождения. В возможное сотрудничество также будет включено подразделение Toyota под названием Woven by Toyota, которое занимается разработкой программного обеспечения и созданием инновационного полигона Woven City для тестирования транспортных решений.