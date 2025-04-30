BYD выпустил кроссовер со встроенным в крышу беспилотником

Новый гибридный кроссовер Byd Sealion 07 DM-i будет официально представлен 8 мая, сообщает carnewschina.com.

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Предварительные продажи кроссовера уже стартовали. Стоимость автомобиля варьируется от 189,8 до 229,8 тыс. юаней (2,1-2,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

Длина автомобиля составляет 4880 мм, а колесная база — 2820 мм. Внутри китайской модели установлена приборная панель «Ice World». На ней размещены два цифровых дисплея диагональю 10,25 и 15,6 дюйма.

Особенность модели — установленный на крыше раздвижной бокс, в котором находится беспилотник.

Кроссовер оснащается силовой установкой, в основе которой лежит 1,5-литровый бензиновый двигатель. Автомобиль доступен в двух вариантах. Переднеприводная версия выдает 272 л.с., а полноприводная – 475 л.с. Запас хода на электричестве составляет 150 и 135 км, соответственно. Полный пробег достигает 1320 км.

До этого стало известно, что Audi представила на автосалоне в Шанхае новый хетчбэк E5 Sportback.

Автомобиль был создан немецким автопроизводителем совместно с китайским государственным концерном SAIC. Электрокар построен на новой платформе Advanced Digitized Platform. Особенностью машины является отсутствие традиционного логотипа из колец. Вместо него буквенное название бренда.

Мощность автомобиля составляет от 300 до 787 л.с., а запас хода достигает 770 км. Привод может быть либо задним, либо полным.

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Планируется, что электромобиль будет продаваться только в Китае.

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