Автоэксперт оценил эффективность новых требований к курьерам

Для того чтобы новые технические требования к курьерам работали, решений правительства Москвы недостаточно. Для регулирования движения средств индивидуальной мобильности должен появиться оператор государственного уровня. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр, передает 30 апреля Общественная Служба Новостей.

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Речь идет о новых технических требованиях к курьерам, которые вступят в силу 1 мая 2025 года. Они касаются велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

«Непонятно, как хотят, чтобы это работало. Для того чтобы это работало, решений правительства Москвы недостаточно. Если это должно быть связано с ГАИ, тогда должны появиться государственные номера, которые выдаются всем средствам индивидуальной мобильности при определенных показателях. Если эти номера выдаются, значит, должна быть сертификация техники, если есть сертификация, то есть требования к этой технике, вот тогда появляются и тормоза, и поворотники, и габариты, и прочее», — сказал автоэксперт.

Хайцеэр отметил, что стоит ждать постановления Правительства, чтобы требования работали, а также номеров государственного образца, чтобы можно было осуществлять контроль.

Как писала «Парламентская газета», велокурьеров, рассекающих на бешеных скоростях по городу, могут убрать с тротуаров. Им запретят ездить там, где нет для этого специализированных выделенных полос или велодорожек. Такая инициатива обсуждается в рамках специальной рабочей группы в Госдуме.