Эксперт: если придет Hyundai Solaris, он не будет дешевле 2 млн рублей

Автоэксперт Олег Мосеев сказал, казалось бы, очевидную вещь: Hyundai Solaris в случае официального возвращения на российский рынок не будет стоить дешевле 2 млн рублей.

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Ну, а чему удивляться, если локальный Solaris HS стоит также не меньше 2 млн рублей.

"Если эта машина будет привозится по импорту, к примеру, из Казахстана, то она уже обойдется в 2,3-2,5 миллиона. При условии, что автомобиль будет, как и ранее, производиться в России с существенной долей локализации, то можно вычитать 380 тысяч, и тогда получится цена, которая будет", - сказал в беседе с aif.ru Мосеев, подчеркнув, что говорить о том, что эта машина будет собираться в России, очень рано.

Компания Hyundai приняла решение прекратить деятельность на российском рынке в 2022 году, продав производственные мощности с правом обратного выкупа. Оно истекает, к слову, в текущем году. Бывший завод "ХММР Рус" в Петербурге в настоящее время принадлежит группе "АГР". На этих мощностях организован выпуск автомобилей под брендом Solaris - это ребрендинговые копии Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio седан и Kia Rio X. Цена на Solaris HS (бывший седан Solaris) начинаются от 2 020 000 рублей.