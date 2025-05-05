В автомобилях General Motors найдена серьезная неисправность

Американский концерн General Motors отзовет с рынков 721 тыс. новых машин из-за вероятности отказа двигателей V8, сообщает reuters.com.

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Речь идет о Cadillac Escalade и Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban и Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon и Yukon XL 2021-2024 модельных годов.

Из-за деталей ненадлежащего качества двигатели V8 могут внезапно выйти из строя. По данным General Motors, дефектные компоненты могли устанавливаться на моторы с 1 марта 2021 года по 31 мая 2024 года.

Американские дилеры General Motors начнут связываться с владельцами машин в июне. Если дефект будет обнаружен, мотор ждет ремонт или замена.

До этого российское отделение GAC Motor (ООО «ГАК Мотор Рус») объявило сервисную кампанию по кроссоверам GS8.

Так, из-за сложных условий эксплуатации в России на ряде машин наблюдается повышенная вибрация двигателя, что приводит к ослаблению резьбового соединения насоса высокого давления и трубки. Это может грозить утечкой топлива и возгоранием.

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Дистрибьютор GAC подчеркнул, что ранние инциденты с автомобилями марки никак не связаны с текущей отзывной кампанией.

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