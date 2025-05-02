Россиян предупредили о подорожании авто

Автомобили в России могут подорожать на 20-30% из-за введения новых правил расчета утильсбора с 1 мая.

"Минпромторг вводит с 1 мая новую формулу расчета, чтобы закрыть различные схемы, которые позволяли существенно занижать утилизационный сбор при ввозе автомобилей через страны ЕАЭС”, —рассказал автоюрист Лев Воропаев.

В формуле будет учитываться средняя цена транспортного средства из справочника Минпромторга.

Как сообщает «Прайм», стоимость автомобилей из-за новых правил расчета может вырасти на 20-30%.

Ранее «СП» сообщала, что продажи легковых автомобилей с пробегом по России в марте снизились на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 448,3 тысячи штук.