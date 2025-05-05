Перечислены необычные мотоциклы, которые можно купить в РФ

Весна традиционно считается горячей порой для мотоциклистов: снег сошел с дорог, воздух прогрелся, а значит самое время найти идеальный байк на грядущий сезон. Эксперты Авито Авто подготовили подборку из шести мотоциклов разных классов и эпох, объединенных одной целью: подарить незабываемые впечатления от езды.

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В подборку вошли как легендарные раритетные модели, так и утилитарные машины из не столь отдаленного прошлого – есть из чего выбрать любителям разного стиля вождения.

Triumph Bonneville 1972 года, 3 500 000 ₽

Открывает подборку классический мотоцикл Triumph Bonneville, выпущенный в 1972 году. Модель отличается элегантным дизайном и характерной формой руля, напоминающей о британской мотоциклетной традиции. В основе – 650-кубовый рядный двигатель, обеспечивающий уверенную езду и неповторимый звук, который стал узнаваемым для поклонников марки.

Благодаря своей универсальности и надежности, модель завоевала любовь многих водителей, а ее стильные детали и обтекаемый бак, создают образ идеального сочетания прошлого и настоящего.

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Honda Gold Wing 1990 года, 750 000 ₽

Вторым в подборке идет легендарный Honda Gold Wing 1990 года выпуска — воплощение надежности, комфорта и безупречного стиля.

Эта модель с 1500-кубовым оппозитным двигателем мощностью 98 л.с. стала настоящим эталоном туристического мотороллеростроения. Gold Wing 1990 года восхищает продуманной эргономикой, богатым оснащением и отделкой, включая удобное седло, защиту от ветра и вместительные багажные кофры.

Особую гордость инженеров Honda составила совершенная система охлаждения и улучшенная подвеска, обеспечившие комфорт на любых дистанциях. Этот мотоцикл стал символом свободы для поколений байкеров и до сих пор считается одной из самых надежных моделей в своем классе.

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Yamaha XV920 Cafe Racer 1988 года, 550 000 ₽

Третьим в подборке выступает дерзкий и стильный мотоцикл Yamaha XV920 Cafe Racer, созданный в 1988 году. Эта модель сочетает в себе классический дух «кафейного гонщика» и инновационные для времени выпуска технологии.

Под его капотом скрывается мощный V-образный двигатель объёмом 920 куб. см, выдающий 65 л.с. Кроме того, Yamaha XV920 отличается улучшенной системой охлаждения и усиленной ходовой частью.

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Harley-Davidson WLA 42 WL 1942 года, 1 650 000 ₽

Следующая модель – легендарный Harley-Davidson WLA 42 WL, появившийся на свет в 1942 году и ставший символом эпохи. Модель получила 750-кубовый V-образный двигатель, развивающий 25 л.с., что для своего времени было очень неплохо и позволяло уверенно чувствовать себя как в городских условиях, так и на бездорожье.

Этот мотоцикл, мощное «рычание» двигателя которого не спутать ни с одним байком, стал одним из главных символов американского байкерского духа и завоевал сердца мотоэкспертов во всем мире.

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Honda Shadow VT 1100

Завершает подборку Honda Shadow VT 1100, выпущенная в 1996 году и ставшая эталоном мощи и скорости. Разработчики этой модели нашли идеальный баланс между круизером и туристическим мотоциклом: широкое сиденье, прямой руль и стильный, чуть вытянутый силуэт создают ощущение комфорта даже на длинных дистанциях.

Под капотом установлен V-образный двигатель на 1100 кубов, выдающий уверенные 65 л.с., что делает поездки плавными. Shadow VT 1100 славится своей надежностью, простотой обслуживания и элегантным дизайном, который до сих пор остаётся актуальным. Это транспорт для тех, кто ценит не шумные гонки, а размеренную, но полную смысла дорогу.