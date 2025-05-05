Американцы теряют интерес к полноразмерным пикапам

Руководитель Dave Cantin Group заявил, что покупатели новых автомобилей начинают искать более компактные и недорогие альтернативы большим внедорожникам и пикапам. Мы видим, как потребительский рынок меняется.

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Тенденция в том, что машины дорожают, ежемесячные платежи бьют по карману, и это вынуждает пересаживаться на компактный транспорт другого форм-фактора.

Выводы о пике продаж больших грузовичков и внедорожников сделаны на основе опросов дилеров и покупателей. Аналитики полагают, что внимание потребителей начнёт смещаться в сторону среднеразмерных пикапов и седанов. Для General Motors, Ford и Stellantis это не очень хорошие новости, ведь все три автогиганта отказались от седанов, а «делают кассу» именно полноразмерные рамные модели.

Впрочем, в 2025 году продажи полноразмерных пикапов Ford F-Series выросли на 24,5%, а Chevrolet Silverado потерял всего 1,2% клиентов. Значительный спад только у RAM (-11,8% по итогам первого квартала), но проблемы суббренда Stellantis начались ещё в прошлом году. Однако в каком-то смысле прогноз уже сбывается, ведь среднеразмерные пикапы Chevrolet Colorado (+73%), GMC Canyon (+66%), Ford Ranger (+677%) и Toyota Tacoma (+177%) бьют рекорды продаж.

Строить прогнозы на 2025 год в США сложно, ведь из-за пошлин Трампа рынок может перевернуться, а последствия от нововведений приведут к трансформации отрасли. Американским автолюбителям к революциям не привыкать: например, полвека назад мировой топливный кризис кардинально поменял автопарк.