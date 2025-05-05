В Ташкенте задумались над заменой неэкологичных Chevrolet

Президент страны Шавкат Мирзиёев заявил на совещании, что в 2026 году на заводе UzAuto Motors в Хорезмской области начнут выпускать новый автомобиль. Пресс-секретарь главы государства уточнил: речь идёт о «заводе Damas» — здесь планируют производить доступные и востребованные 7-местные машины. Инвестиции оцениваются в 100 миллионов долларов.

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О преемнике Chevrolet Damas известно немного: автомобиль окажется семиместным, а двигатель будет экостандарта «Евро-5». Переговоры с партнёром завершат в этом году, крупноузловую сборку начнут в 2026 году, а производство по полному циклу с 50-процентной локализацией ожидается к 2027 году. Судьба микровэна Damas и его грузовой версии Labo не ясна.

Chevrolet Damas — один из немногих автомобилей, который до сих пор выпускается с карбюраторным двигателем. Под капотом трёхцилиндровый 800-кубовый двигатель мощностью 38 лошадиных сил. Тяга передаётся на заднюю ось через 5-ступенчатую «механику». В кузове длиной менее четырёх метров три ряда сидений. Спрос из года в год растёт: в 2024 году в Узбекистане выпустили 102 тысячи (+14%) Chevrolet Damas!

За пять лет производство компактвэнов увеличилось почти вдвое, и всё равно спрос порой превышает предложение. Секрет прост: стартовая цена всего 93 156 000 сумов (600 тысяч рублей). Что за модель встанет на конвейер Damas не уточняется, но конкурировать с 40-летним ветераном по цене будет непросто.