Как Subaru в 90-х разработала универсал и пикап в одном кузове

В начале 90-х Subaru разработала автомобиль, который был одновременно универсалом и пикапом — он мог бы стать одной из самых крутых семейных машин всех времён. Этот концепт назывался Subaru Suiren — в переводе с японского «водяная лилия». К сожалению, он так и остался концептом и никогда не пошёл в серийное производство.

© Carakoom

Subaru впервые показала Suiren публике на Токийском автосалоне в 1993 году. По слухам, он должен был прийти на смену легендарному Brat. Построенный на базе тогдашнего Impreza, Suiren представлял собой компактный пикап с двумя дверями, четырьмя сиденьями и маленькой грузовой платформой, при этом сохранял посадку обычного легкового автомобиля.

В комплект входил съёмный жёсткий верх для кузова, который превращал пикап в двухдверный универсал. Этот верх имел огромные боковые окна, благодаря которым он не выглядел как обычная пластиковая крыша от пикапа. По информации, окна были сделаны из ударопрочного пластика.

Как и у появившегося почти на десять лет позже Subaru Baja, у Suiren была складывающаяся перегородка между кузовом и салоном, что позволяло перевозить длинные предметы.

Ладно, возможно, Subaru стоило подержать Suiren в разработке чуть дольше — дизайн получился, мягко говоря, спорный. Это был первое появление округлых передних фар, впоследствии ставших визитной карточкой марки. Сам по себе он был неплох, но с установленным верхом кузова всё выглядело странно и несуразно.

Под этой странной внешностью скрывалась типичная Subaru. Под капотом стоял 2,5-литровый оппозитный четырёхцилиндровый двигатель, а привод был постоянным полным — с фирменным центральным дифференциалом на вязкостной муфте.

Но интереснее всего была трансмиссия. Помимо обычной механики, Subaru совместно с Prodrive (той самой, которая строит гоночные машины) разработала для Suiren новый автомат. Это была полуавтоматическая секвентальная коробка передач, управляемая кнопками на руле — по-настоящему революционное решение для 1993 года. Сейчас, когда почти все Subaru оснащаются вариаторами, идея такой коробки вызывает одновременно радость и грусть.

Увы, дальше Токийского автосалона Suiren не пошёл. Вместо этого Subaru в 2002 году представила четырёхдверный Baja, который стал формальной заменой Brat.