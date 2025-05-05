Haval арендовал гигантский склад в Подмосковье

Принадлежащая китайскому Great Wall компания заняла склад площадью 42 тысячи квадратных метров в подмосковном индустриальном парке «Клин», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на четыре анонимных источника. Это одна из крупнейших сделок в этом сегменте рынка недвижимости с начала года. Возможно, площадка будет использоваться как хаб для запчастей.

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Общая площадь всего комплекса в парке «Клин» — 250 тысяч квадратных метров. Часть, которую арендует Haval, обойдется ему в 609–630 миллионов рублей в год, подсчитали эксперты. И это относительно недорого: из-за расположения парка цена ниже рыночной примерно на 15–20 процентов.

Автопроизводители стали чаще интересоваться арендой складов, говорят на рынке коммерческой недвижимости. Основная причина — спад продаж автомобилей. В январе–марте 2025 года россияне купили менее 247 тысяч новых машин, что на четверть меньше, чем годом ранее. Пострадал и Haval, продажи которого упали на 17,1 процента, до 31,19 тысячи единиц.

Еще в январе на складах скопилось около 700 тысяч легковушек — вдвое больше, чем в начале 2024 года. При этом Haval вряд ли арендовал помещения под нераспроданные автомобили, считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков, так как это «дорого и бессмысленно». Вероятно, склад будет использоваться для хранения запчастей и их поставки в Москву и другие города.

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Между тем Haval собирается отказаться от моноприводных машин. Технический директор бренда Лу Вэньбинь подтвердил, что в будущем Haval будут только полноприводными: такое решение позволит улучшить безопасность и управляемость не в ущерб себестоимости.