В Ижевске выставили на продажу новый ВАЗ-2106 цвета «баклажан»

В столице Удмуртии готовы расстаться с «шестёркой» ижевской сборки 2002 года выпуска. Особенность седана — небольшой пробег 4219 километров и отсутствие кустарной предпродажной подготовки. У машины не установлены подкрылки, а значит крылья не засверливали. Продавец утверждает, что ВАЗ-2106 находится в состоянии нового автомобиля, хранился в гараже, не требует вложений.

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Поскольку речь идёт о позднем автомобиле ижевской сборки, седан отличается креслами от Иж-2126 и дополнительным стоп-сигналом. Другие маркеры «Жигулей» начала 2000-х — руль от «Нивы», 5-ступенчатая коробка передач, однотонный чёрный салон и невзрачная пластиковая решётка радиатора. Под капотом инжекторный двигатель объёмом 1,6 литра.

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

© Avito.ru

Состояние «шестёрки» отличное: даже на выхлопной системе, дисках и пластинах днища отсутствует коррозия, популярный цвет «баклажан» не выгорел, а под капотом все детали выглядят, как на конвейере. Автосалон пишет о замене рассохшихся шлангов, ревизии проводки и отличном техническом состоянии. У машины был один собственник, что подтверждается историей.

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За «капсульные» «Жигули» хотят выручить 649 тысяч рублей, что примерно в пять раз превышает среднерыночную цену «шестёрки». В объявлении указано, что автомобиль сгодится для парадов и ретропробегов, но это лукавство: общий тираж ВАЗ-2106 превысил отметку 4,3 миллиона штук, производство прекратилось в 2006 году, и даже статус янгтаймера модели присвоят только через 11 лет.