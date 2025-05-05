Новый BMW i2 будет четырехдверным драйверским седаном

Портал BMWBlog выяснил, что баварская марка пересмотрела концепцию компактного недорого электромобиля. Ожидается, что BMW i2 предложат в виде небольшого седана с задним или полным приводом. Новинка будет ориентирована на азартных водителей, однако формат «младшего» двухдверного купе останется в прошлом: i1 будет пятидверным хэтчбеком, а i2 классической четырёхдверкой.

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Год назад предполагалось, что BMW i2 выпустят в виде кроссовера в том числе с купеобразным кузовом. Однако от идеи выпустить «духовного наследника» молодёжного i3 в компании отказались. Сейчас «обычные» 2-Series являются спортивными недорогими купе, но в случае с i2 изменится и форм-фактор, и тип питания.

Руководитель отдела управления продуктами BMW Бернд Кёрбер заявил, что малолитражные автомобили очень важны для бренда, поскольку позволяют привлечь молодых клиентов и поддерживать высокие продажи. Таким образом, в ближайшее время ни «единичку», ни «двойку» с ДВС отставка не ждёт. Запуск BMW i1/i2 состоится только к концу десятилетия; оба электромобиля получат батареи шестого поколения Gen6.

Сейчас в семействе 2-Series есть четыре типа кузова: купе, кабриолет, седан и компактвэн, причём под одним именем продают автомобили BMW на разных платформах. С переходом на электротягу первое время о таком разнообразии останется только мечтать.