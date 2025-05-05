Из Toyota сделали одновременно Bugatti, Ford и Nissan

Что делать, если не можешь выбрать между Bugatti, Ford GT и Nissan GT-R, а в гараже место только для одной машины? Похоже, этот человек нашёл ответ: он построил вот это.

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Продавец этого странного кастомного проекта решил, что единственный логичный выход — объединить все любимые автомобили в одну машину. И самое поразительное — под всем этим металлом и, вероятно, стеклопластиком скрывается… Toyota.

Да, вы всё правильно прочитали. Это Toyota Celica 1998 года. Хотя в объявлении практически нет данных о моторе, известно, что у неё механическая коробка передач и пробег всего 37 500 км. Конечно, это приятно, но на самом деле всё внимание здесь забирает внешний вид.

Несмотря на сомнительное происхождение, кузов сделан неожиданно аккуратно. Выдвижные фары обрамляют гигантскую решётку радиатора в стиле Bugatti, а спереди угадываются отсылки к современной Toyota Supra.

Сзади автомобиль получил фонари в духе Ford GT и, по-видимому, выпускные патрубки, встроенные в центральную часть заднего бампера. Трудно сказать, насколько они функциональны, но визуально всё выполнено весьма качественно.

Машина усыпана воздухозаборниками и вентиляционными прорезями, которые могут быть как рабочими, так и декоративными. Они есть на капоте, сзади, на бампере и даже за дверными панелями.

Салон тоже не отстаёт по уровню дикости. Вместо обычного руля установлен штурвал — да-да, вы не ослышались — который, судя по всему, можно быстро снять. Обивка выполнена в сочетании тёмно-красного и чёрного цветов. Из-за низкого качества фото трудно судить наверняка, но все четыре сиденья выглядят как Recaro.

В настоящее время необычная самоделка продаётся за 11 872 доллара (примерно 980 тысяч рублей). Есть, правда, один нюанс: автомобиль выставлен на продажу в Марокко. И это многое объясняет.

Эта страна, особенно Марракеш, известна своей культурой супер- и гиперкаров. На улицах полно дорогих, экзотических машин, так что даже такая странность здесь просто ещё один эксцентричный проект в море показного шика.