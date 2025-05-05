Неопытным водителям хотят запретить пользоваться каршерингом

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Шушары Михаил Ветров призвал повысить минимальный возраст допуска к прокатным машинам с 18 до 20 лет. Кроме того, по его мнению, стоит установить и порог опыта вождения — не менее двух лет. Свои предложения он направил министру транспорта России Роману Старовойту, пишет RT.
По словам Ветрова, каршеринговый автомобиль представляет повышенную опасность для других участников движения.
Именно водители прокатных машин часто совершают рискованные маневры и провоцируют аварийные ситуации на дорогах, поясняет депутат. А дешевизна и доступность привлекают молодежь, у которой нет достаточного опыта управления автомобилем.
Кроме того, Ветров предлагает внедрить единую цветовую схему для всех автомобилей каршеринга. Сейчас каждая компания «одевает» автомобили в собственную ливрею, из-за чего их сложнее распознать на дороге.
С 18 лет и без стажа: каршеринг стал ещё доступнее
Тем временем сами каршеринговые сервисы, напротив, снижают требования к пользователям. «Яндекс Драйв» следом за другими операторами каршеринга, «Делимобилем» и «Ситидрайвом», пустил за руль 18-летних россиян без водительского стажа. Раньше сервисом можно было пользоваться с 21 года и имея стаж не менее двух лет.