За хранение каких вещей в гараже грозит штраф

В беседе с ИА RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнёва объяснила, что в соответствии с положениями статьи 2 Федерального закона от 24.07.2023 № 338-ФЗ «О гаражных объединениях и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вст. в силу с 01.10.2023, далее – Закон № 338-ФЗ) под гаражом понимается нежилое капитальное здание, предназначенное исключительно для хранения транспортных средств.

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«Собственники гаражей, земельных участков, а также лица, которым гаражи и (или) земельные участки в границах территории гаражного назначения предоставлены во владение и (или) в пользование, при осуществлении принадлежащих им прав должны соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические, экологические и иные требования и ограничения, установленные законодательством Российской Федерации, а также правила, установленные решениями общего собрания собственников гаражей, решениями общего собрания членов товарищества собственников недвижимости, в том числе поддерживать принадлежащие им гаражи и (или) земельные участки в надлежащем состоянии (ст. 11 Закона№ 338-ФЗ)», - подчеркнула собеседница издания.

Юрист также отметила, что требования пожарной безопасности для помещений/навесов и открытых площадок (стоянок) для хранения транспорта установлены еще в 2020 году Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – Правила).

В силу пункта 209 Правил, в том числе, запрещается:

- проводить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;

- заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо;

- хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла.