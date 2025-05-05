В РФ состоялся дебют KGM Torres

Новый среднеразмерный кроссовер KGM Torres предлагает российским покупателям наследие марки SsangYong на новом историческом витке. Инженеры и дизайнеры проделали отличную работу, однако цены кусаются, особенно на фоне обилия конкурентов из Китая.

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На первой ездовой презентации в Подмосковье дистрибьютор KGM в России, компания "Рэкс Моторс", показала весь российский модельный ряд марки, прежде известной под названием SsangYong. Когда кроссоверы Tivoli, Korando, Torres и рамный внедорожник Rexton выстроились перед началом тест-драйва, как на плацу, и сразу стало понятно: "малыш" Tivoli - имиджевый и нишевый, Korando - рабочая лошадка, несмотря на модные элементы дизайна, Rexton - статусный "джип", а Torres - городской стиляга и носитель самых передовых технологий, которые используются также в еще одном SUV марки - Action, который ждут в РФ до конца года. При этом представители KGM официально подтвердили "РГ", что крупноузловую сборку всей линейки до конца года наладят на калининградском заводе "Автотор".

Новое слово и погоня за конкурентами

Российский дебют моделей SsangYong под новым именем хочется сравнить с возвращением к учебе отличника после болезни. "Одноклассники" ушли вперед, отстающему быстро нужно наверстать упущенное, преимуществ у него хватает. Одно из них - дизайн. Torres цепляет взгляд, выглядит стильно и ярко, в чем ему помогают купеобразный силуэт, мощная плечевая линия, эффективная зауженная оптика и стилевые завлекалки, типа шести поперечин радиаторной решетки, ДХО фронтальной оптики в виде ковшей и имитации кофра "запаски" на пятой двери, которая, кстати, открывается не вбок, как можно подумать, а вверх.

На внедорожный потенциал намекают клиренс 195 мм и пластиковые накладки на пороги и колесные арки. Диаметр колес - взрослый, от 17 до 20 дюймов. Есть рейлинги на крыше и подготовка под лицензированный фаркоп, но вот ни люка, ни панорамного остекления крыши не предусмотрено ни в одной комплектации. Причем, это не единственное проявление некоторой экономии, которая явно имела место при создании модели на фоне финансовых неурядиц. Напомним здесь, что в 2018 году компания SsangYong была выкуплена индийской Mahindra, а в 2022 году ее приобрел финансово-промышленный холдинг KG Group, вдохнувший в корейскую компанию новые силы.

Как бы то ни было, у Torres всего два датчика бесключевого доступа (в передних дверях), реализованных не слишком современно - в виде физических клавиш. Нет также функции дистанционного запуска мотора с чип-ключа, автопарковщика или, скажем, взмахового датчика, позволяющего открыть пятую дверь пинком ступни под бампер. И тем не менее, джентльменский набор опций серьезен, все основное (об этом - чуть позже) на борту имеется.

Что касается грузового отсека, то он по меркам сегмента достаточно велик - от 703 до 1662 л (при сложенном диване). В отсеке есть удобная и качественная рулонная шторка, в левую внутреннюю стенку встроена розетка на 12 В, а в подполье разместились инструмент в органайзере и "докатка", есть ниши для омывайки, а стенки обшиты приятным на ощупь ворсом.

От консерватизма к авангарду

Дизайн салона соотнесен с экстерьером, не претендует на премиальность и шик, но при этом внутри уютно, симпатично и комфортно. Отчасти это заслуга грамотной компоновки передней панели, где доминирует кластер цифровых экранов на 12,3 дюйма, цветовая гамма (особенно обшивка терракотового оттенка) изысканна, а материалы обивки и обшивки - высокого качества. Хороши и сиденья - эргономичные, с в меру мягким наполнителем, достаточной боковой поддержкой, подогревом обоих рядов и вентиляцией переднего.

Пример своевременного следования трендам - миниатюрный джойстик селектора трансмиссии. Благодаря ему удалось выкроить больше места на центральном тоннеле. Здесь есть несколько вещевых ниш и беспроводная зарядка для смартфона.

При этом Torres первым из семьи KGM сделал шаг к тотальной цифровизации. Управление львиной долей функций вынесено на центральный тачскрин. Важный плюс - возможность свайпом (с верхней части экрана вниз) открыть полосу основных иконок меню. Причем некоторые из функций, например, вызов электронных помощников, можно добавить во всплывающее меню, запрограммировав их отдельно. Любителям же аналоговых решений остается радоваться рулю - точнее - множеству физических кнопок на его спицах, включая круиз (в топе - адаптивный) и очень важную клавишу моментального выхода из глубин открытого приложения.

Отлично и то, что "мультимедийка" грамотно русифицирована и поддерживает подключение гаджетов по протоколам CarPlay и Android Auto. Особенно понравилось, что виртуальное меню можно вызывать даже при активном приложении "Яндекс Навигатор". У многих конкурентов такой номер не пройдет - там придется долго и мучительно выходить из программы навигации.

Однако не обошлось и без досадных огрехов, главные из которых - недостаточная яркость экранов на очень ярком солнце и не самое высокое разрешение графики. Здесь "кореец", к сожалению, уступает многим современным "китайцам" с дисплеями очень высокого качества. Зато экраны Torres не бликуют и, если солнце не палит, как в Африке, радуют приятной картинкой и хорошо считывающейся информацией.

Что касается "галерки", она радует простором, что даже несколько удивительно с учетом колесной базы не рекордного размера (2680 мм). Сидеть сзади удобно, здесь предусмотрены откидной подлокотник с подстаканниками, солнцезащитные шторки, удобные карманы в спинках передних кресел, дефлекторы вентиляции, клавиши подогрева дивана в подлокотниках дверей и силовой USB-разъем.

Как едет

Torres базируется удлиненной платформе Korando, но если последний по характеру ближе к внедорожникам, то испытуемый по повадкам - классический городской кроссовер, и достаточно большой клиренс - тому не помеха. Он может похвастаться прекрасно настроенной подвеской, с одной стороны плотной и собранной, а с другой - умеющей сглаживать дорожные неровности. Torres не сбивается с курса на продольных выбоинах асфальта и отфильтровывает брак практически любого калибра.

Единственное, что он, пожалуй, не любит - это "лежачие полицейские", их отрабатывает звучно и грубовато.

При заходе на вираж на высокой скорости Torres ведет себя послушно и предсказуемо. Тому способствуют и грамотные настройки рулевого колеса, неизменно информативного, но все же немного перетяжеленного, будто в рулевой рейке используется не электрический, а гидравлический усилитель. При этом усилие на ободе в зависимости от выбранного режима (их три - "Эко", "Зимний" и "Спорт") не меняется. Крены в крутых поворотах по меркам сегмента минимальны, тормозная динамика - отличная, левая педаль информативна и отзывчива.

Безальтернативного 1,5-литрового бензинового мотора на 163 л.с., работающего в связке с с высокоресурсным 6-диапазонынм "автоматом" Aisin, хватает для быстрых ускорений в городе. Нет проблем и с обгонами на трассе, хотя, положа руку на сердце, жалеешь, что мотор дефорсировали для нашего рынка на 7 л.с. Иными словами, Torres - не "зажигалка" и не спорткроссовер, но удовольствие от быстрого ускорения все равно получаешь.

Наконец, "оффроуд"-арсенал здесь разумно достаточен. Специальных внедорожных алгоритмов не предусмотрено, но можно при необходимости отключить ESP и нажать на виртуальную клавишу блокировки муфты. В последнем случае электроника начнет делить тягу между осями почти в равной пропорции, и это ощутимо усилит проходимость.

Впрочем, как показали наши эксперименты на мокром и вязком грунте, из-за дорожных шин с совсем не зубастым протектором Torres быстро закапывается, и никакая ассистирующая электроника тут не помогает. Так что, если планируете много ездить на Torres по "пересеченке", не помешают внедорожные покрышки.

Сэкономить сложно, но можно

В заключение хочется дать рекомендацию тем, кто хочет ускоряться быстрее и при этом сэкономить при покупке. Смотрите в сторону переднеприводной модификации. Она идет с той же агрегатной связкой, но при этом на 90 кг легче (1520 кг против 1610 кг), а потому динамичнее. К тому же вариант с двумя ведущими колесами еще и доступнее. Цены на него начинаются с 5 150 000 рублей, в то время как за Torres 4х4 просят уже 6 000 000 рублей.

В базе покупатель получает два "эйрбега", экраны для приборов и медиасистемы (по 12,3 дюйма), камеру заднего вида, передние и задние датчики парковки, поддержку протоколов Apple CarPlay и Android Auto, помощник на спуске, "зимний пакет" и многое другое. В топе же предлагается восемь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, расширенный комплекс электронных помощников водителя, кожаная обивка сидений, бесключевой доступ, сервопривод пятой двери, система кругового обзора и другие решения.

В KGM и "Рэкс Моторс" понимают, что на российском рынке сегодня немало более доступных "одноклассников" из Поднебесной, но ориентируются в большей степени на цену соразмерных SUV (прежде всего, из Южной Кореи), которые ввозят к нам по параллельному импорту. Также компания предлагает различные акции: субсидированную ставку 0,01%, рассрочку, trade-in и прочее. Однако по факту эти бонусы не суммируются - в отличие от многих конкурентов из КНР. Так что корейским моделям придется на российском рынке тяжело. С такими прайс-листами бороться с китайскими кроссоверами будет очень непросто.