В России идет тренд на снижение цен на новые авто

В апреле эксперты "Авто.ру Оценка" зафиксировали снижение средней стоимости нового автомобиля по сравнению с мартовскими значениями, говорится в исследовании, поступившем в редакцию "Российской газеты". Средняя цена новой китайской машины составила 3,7 млн рублей, отечественной - в 1,58 млн рублей.

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При этом в годовом выражении цены увеличились: на 7% и 15% соответственно.

Также отмечается, что средняя цена автомобилей, поставляемых по параллельному импорту, в апреле увеличилась на 41 тысячу рублей, составив 9,16 млн рублей. Это на 11% больше, чем в апреле 2024-го.

Как обычно средний показатель не является отражением ситуации в конкретном регионе. Так, снижение цен зафиксировано в Ростовской и Челябинской областях, Адыгее, а ростом стоимости отметились Москва, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Среди моделей, которые подешевели больше всего в апреле, эксперты выделили: кроссоверы Livan - X6 Pro (-5,4%; 2,58 млн рублей) и X3 Pro (-4%; 1,82 млн рублей), Chery Tiggo 7 Pro Max (-2,4%; 2,96 млн рублей), обновлённый Chery Tiggo 4 (-2%; 2,41 млн рублей) и Exeed VX (-2%; 6,17 млн рублей).

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Подорожали JAC JS6 (3,4%, 2,79 млн рублей), Hongqi H5 (3%; 4,76 млн рублей), а также внедорожник Tank 700 (3%, 10,77 млн рублей).