Легендарный маслкар Mercury Cougar выставили на продажу в РФ

Под капотом этого маслкара располагается 3,8-литровый двигатель мощностью 141 л.с. Пробег составляет 390 тысяч километров, но у автомобиля есть интересная история: после аварии с «Газелью» передняя часть была заменена на детали от Ford Thunderbird 1986 года.

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Продавец подчеркивает, что это авто не является «современной консервной банкой на колесах», а представляет собой машину из 80-х годов, когда «металлические детали использовались щедро». В настоящее время автомобилю требуется восстановление передней части и полная перекраска капота.

Mercury Cougar первых поколений был «младшим братом» знаменитого Ford Mustang и занимал особое место в модельном ряду американского производителя. Этот экземпляр находится в России с 1996 года. По словам продавца, все документы в порядке. Несмотря на свой возраст и необходимость реставрации, этот Cougar интересен коллекционерам, ведь последний экземпляр модели сошел с конвейера в 2002 году.

Укажем, что эксперты назвали японские двигатели, которые спокойно проходят 500 тысяч километров.

Отметим, что Haval предложила китайским автолюбителям хорошие скидки.