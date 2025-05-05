АвтоВАЗ строит амбициозные планы по экспорту автомобилей

Основной спрос на машины тольяттинского автогиганта формируют страны СНГ — Беларусь, Казахстан и Узбекистан. В 2025 году планируется увеличить объёмы экспорта. Ставка делается на новые рынки, включая ОАЭ. В фокусе – весь модельный ряд Lada, особенно Granta и легендарная Niva, которая по-прежнему сохраняет популярность в странах Европы и даже в Японии. Несмотря на санкционные риски, «АвтоВАЗ» готов к гибким решениям и долгосрочным проектам, включая сборочные производства за рубежом. Мощности позволяют масштабировать экспорт в зависимости от спроса.

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От Гаваны до Токио

Экспортная перезагрузка. «АвтоВАЗ» строит амбициозные планы, опираясь, в том числе, на советское наследие. Во времена СССР на экспорт уходило, в среднем, до 30-40 процентов автомобилей. И до сих пор есть клубы любителей Niva, например, в Японии, Германии и Канаде. С особой теплотой о «Жигулях» отзываются кубинские автолюбители. Люди по всему миру с удовольствием ездят на вазовских «копейках», «трёшках», «шестёрках...

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Глобальная экспансия

Как заявил президент компании Максим Соколов, стратегия на 2025 год рассчитана не только с учётом наращивания поставок, но и локализации производства в ряде стран. К слову, в Казахстане, Узбекистане, Боливии, Иордании и Ливии готовится перезапуск продаж, в Белоруссии – ускорение их роста. Новыми рынками станут Эфиопия, Иран и Вьетнам. В перспективе в Египте концерн намерен перезапустить конвейер Granta. Есть планы и на организацию сборки вазовских моделей в Азербайджане и Сирии. Когда речь идёт об экспортном потенциале компании, в расчёт берётся абсолютно весь модельный ряд, рассказывает директор по связям с общественностью «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский.

«Во многих странах популярна Granta как доступный и надёжный автомобиль. Эта модель – входной билет бренда Lada. Niva популярна во всём мире. «АвтоВАЗ» готов также поставлять модели Vesta, Largus. На экспортный потенциал рассчитана Iskra. Сейчас компания не скована какими-то обязательствами, в отличие от прошлых времён, когда иностранные партнёры бывало закрывали некоторые экспортные рынки. Концерн сейчас волен самостоятельно распоряжаться тем, куда, сколько и какие автомобили поставлять», – подчёркивает официальный представитель автогиганта.

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От пустыни до тропиков

Особое внимание в экспортной стратегии уделяется качественному сервисному обслуживанию вазовских машин за рубежом. К импортёрам предъявляются строгие требования в организации постпродажной поддержки. Тем самым обеспечивается гарантия доступности запчастей и квалифицированных технических услуг.

«У иностранных брендов есть свои представительства в других странах. «АвтоВАЗ» – компания, которую за рубежом представляют импортёры. Им выдвигается ряд обязательных требований, в том числе по организации сервисного обслуживания. Если они готовы их все выполнять, начинается сотрудничество. Со своей стороны, автогигант адаптирует модели с учётом локальных климатических условий отдельно взятой страны. С этой задачей легко справляется мощный инженеринговый центр», – уточнил Ильинский.

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От десятков к тысячам

Не так давно с брендом Lada начал работать один из импортёров в Объединённых Арабских Эмиратах. В Дубае открылся автосалон, где представлены автомобили российского концерна. Пока речь, скорее, может идти о продаже нескольких десятков машин в течение 2025 года. Однако регион интересный и с большим потенциалом роста. Об этом свидетельствует интерес к продукции компании, который был проявлен потенциальными импортёрами из 38 стран в ходе конференции импортёров там же, в Дубае.

«Кроме того, в Ташкенте мы представили вазовские модели Iskra и Largus. Рассказали о том, что, безусловно, заинтересованы в расширении продаж автомобилей, в том числе в Узбекистане. Речь может идти и о поставках готовых автомобилей, и о локальных производствах под местным брендом. Но, наверное, пока рано говорить о каких-то деталях подобных планов. Это – "удочка" на будущее. Причём такие проекты мы готовы развивать в любой точке мира», – отметил Ильинский.

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В режиме stealth

Опять же, стоит понимать, что компания находится под прямыми санкциями США. Поэтому любые планы стратегии развития экспорта и совместных проектов за границей разглашать во всеуслышание сейчас опасно, добавил он. Ведь могут начать действовать вторичные санкции для партнёров, поэтому, конечно, в ущерб пиару о многом приходится умалчивать, по крайней мере, находясь под давлением внешних вызовов.

«Сегодня сложно планировать даже на ближайшую перспективу – двух-трёх лет. Всё будет зависеть, в частности, от режима санкций и макроэкономической ситуации. Планы на 2025 год – плюс почти 50 процентов экспорта по отношению к объемам 2024 года – 21 тысяча автомобилей. Что будет дальше? Посмотрим. Мы, безусловно, заинтересованы в наращивании экспорта. Наши производственные мощности позволяют обеспечить любые, даже очень высокие колебания спроса на стандартный модельный ряд. Ни о каких специальных экспортных вариантах речи не идёт», – уточняет представитель «АвтоВАЗа».

Миссия выполнима

Сегодня амбициозные планы по возвращению на мировую арену выглядят вполне обоснованными, убеждены в компании. Конечно, западные ограничения вносят свои коррективы. Приходится действовать осторожно, не раскрывая всех карт, чтобы не подставлять партнёров под удар вторичных санкций. Тем не менее, говорит Ильинский, вазовцы полны решимости в поиске новых возможностей для расширения своего присутствия за рубежом, чтобы вернуть себе былую славу экспортёра.

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Автогигант с успехом вернул себе возможность адаптироваться к любым условиям. А это значит, что у Lada есть все шансы вновь стать узнаваемым и популярным брендом во многих странах мира. Ведь, в конце концов, любовь к советской классике жива. И если «АвтоВАЗ» готов предлагать современный, надёжный и доступный автомобиль, который будет сочетать в себе лучшие традиции прошлого и инновационные решения будущего, то успех гарантирован. Пока что всё выглядит весьма многообещающе.