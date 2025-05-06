В Москве продают 20-летнюю «Оку» за 3,5 миллиона рублей

В Москве за 3,5 миллиона рублей продают 20-летний ВАЗ-1111 «Ока» почти без пробега с «красивыми» номерными знаками. Миниатюрный 33-сильный автомобиль, собранный 2004 году на заводе малолитражных автомобилей в Набережных Челнах, прошел чуть больше четырех тысяч километров.

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Судя по фотографиям, 20-летняя «Ока» сохранилась в отличном состоянии. Автомобиль всю жизнь хранили в отапливаемом гараже. С момента производства малолитражка прошла всего 4086 километров. Вместе с автомобилем в комплекте идут номерные знаки A033АA 177. Именно из-за «красивой» таблички владелец оценил машину в 3,5 миллиона рублей. При этом приобрести «Оку» без регистрационных знаков не получится.

В середине апреля в России продавали сразу две почти новые «Оки». Более дорогой автомобиль с пробегом менее трех тысяч километров тогда оценили в 550 тысяч рублей.