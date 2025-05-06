Тест KGM Torres и еще трех моделей экс-SsangYong

Формально корейцы из KGM действительно стали первым некитайским брендом, оформившим своё официальное возвращение в Россию с того момента, как все глобальные производители покинули наш рынок в 2022 году. Вот только уходили SsangYong намного раньше остальных — в 2019, когда это ещё не было мэйнстримом. И по со совсем иной причине — связанной не с геополитикой, а со внутренними бизнес-факторами. За время своего отсутствия в России компания SsangYong успела угодить во владение концерна KG Group и переименоваться в KG Mobility, сокращённо — KGM.

© Motor.ru

Поэтому название у марки глобальное, а не придуманное для России. Как можно было бы подумать по аналогии с «техническими» китайскими брендами, возникающими один за другим. Присутствие KGM в РФ действительно полноценное и официальное — автомобили привозятся по ОТТС, а не по ЗОЕТС, как делают серые импортёры. Есть лишь один нюанс: вместо представительства — эксклюзивный дистрибьютор. Но KGM работает так во всех странах, поэтому для России никаких специальных схем не изобреталось.

© KGM

Серьёзность намерений подтверждается договорённостью о производстве с калининградским заводом «Автотор» — крупноузловую сборку запустят в этом году. Ключевыми преимуществами автомобилей KGM представители марки называют корейское (читай — некитайское) происхождение, репутацию бренда как производителя надёжных и проходимых автомобилей, а также высокий уровень сервиса — с короткими сроками ремонта и высоким качеством обслуживания, чему уделено особое внимание.

Кто есть кто в модельной линейке

На нас разом обрушились четыре модели от достаточно нишевого бренда, поэтому запутаться проще простого. Два знакомых имени — Rexton и Korando — и два новых — Torres и Tivoli. С Рекстоном проще всего — он как был, так и остался самой крупной моделью марки. Не считая минивэнов, которые сейчас отсутствуют в гамме. Флагман, выходит — большой (4,85 метра), довольно мощный (225 сил), рамный и дорогой (от 6,79 миллиона рублей).

© KGM

Ко второму знакомому имени — Korando — вернёмся позже, иначе пришлось бы перепрыгнуть через одну модель в движении по табели о рангах сверху вниз. Предпоследняя ступень называется Torres, и это самая свежий автомобиль из представленной в России четвёрки. Довольно крупный (4,7 метра) кроссовер выполнен в агрессивной внедорожной стилистике. Мотор — 1.5 турбо с отдачей 163 л.с., а цена — от 4,8 млн за передний привод и от 5,35 за версии с полным.

© KGM

Более простой и возрастной соплатформенник Торреса — автомобиль со знакомым (и знаковым) именем Korando. Это самая старая модель SsangYong, которая на заре своего существования была компактным рамным внедорожником, а в последних двух поколениях превратилась в кроссовер.

Причём довольно консервативный как снаружи, так и внутри — с незапоминающимся экстерьером и устаревшим интерьером. По агрегатам — то же самое, что и у Торреса. Габариты поменьше (4,45 м), клиренс скромнее (182 мм против 195), цены от 4,04 млн за передний привод и от 4,7 за полный.

© KGM

Наконец, переднеприводный Tivoli — конкурент условной Креты со стартовой ценой 3,59 миллиона. Это компактная и самая возрастная модель, которая была представлена аж в 2015 году. Но по внешности так и не скажешь: рестайлинг 2019 года здорово освежил облик, поэтому компактный кроссовер до сих пор смотрится актуально. Кстати, имя Tivoli представляет собой не только название итальянского города, но и без одного знака палиндром: I lov(e) it. С этой машины и начнём практическое знакомство.

© KGM

Tivoli

Чисто городская модель — монопривод, небольшой багажник и относительно слабая шумоизоляция не будут не будут сильно расстраивать, если ездить недалеко и недолго. Няшная внешность напомнила мне кей-кар Suzuki Alto: спереди здесь такая же глухая панель на месте решётки и тоже имеются асимметрично расположенные отверстия непонятного назначения. Одно из них окрашено в красный, перекликаясь с заглушкой буксировочного отверстия.

Маленький кроссовер обладает незаурядной динамикой, ведь на него установлен тот же мотор, что и на более крупных собратьях. Он выдаёт 163 л.с. и 260 Н∙м, что обеспечивает лёгкий автомобильчик незаурядной по меркам класса динамикой. Заявлено 10,6 с до сотни, но по ощущениям сильно быстрее. Даже банальный разгон по секундомеру показал низкие 9 секунд. Но ярче всего динамика раскрывается при обгонах на трассе — со скоростей выше 100 рывок за правой педалью впечатляет особенно.

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

Да это же настоящий «слипер»! Был бы, соответствуй шасси возможностям двигателя. Но руль будто отвязан от колёс, на нём вообще нет обратной связи. Поэтому повороты приходится проходить даже не на ощупь, а буквально наугад. И подвеска не держит нагрузки — в спокойных условиях работает приемлемо, но стоит поехать быстрее или по неидеальной дороге — и раскачка, «козление» и пробои тут как тут.

А обычная городская езда запоминается в основном нахождением в аскетичном и устаревшем салоне, который почти во всём уступает какому-нибудь Chery Tiggo 4. Внутри Tivoli тесновато, шумновато, монохромно. Приборка аналоговая, мультимедиийка и сенсорный климат бликуют и не слишком удобны, двери захлопываются не с первого раза. А стоит такая машина в аж полтора больше того же Tiggo 4. И в чём тогда смысл?

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

Korando

Забегая вперёд — это главное откровение всего знакомства с модельным рядом KGM. Кроссовер, который ничего особенно не обещает своим видом, внезапно оказался самым сбалансированным вариантом. Прямо говоря, это «автомобиль дела» — с незапоминающейся внешностью и простым до кондовости интерьером. В салоне 50 оттенков серого, глянец и куча простеньких кнопок и крутилок. Старомодно, но зато настраивать климат удобнее, чем с помощью с сенсоров и экранов в трёх других моделях.

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

На ходу невзрачный Korando дает больше, чем обещает. Ему лучше всего подходит общая для трёх кроссоверов KGM силовая установка. Которая для Tivoli избыточна, а для Торреса уже слабовата. У Korando адекватная динамика и достойное шасси — с точки зрения как комфорта, так и управляемости. Автомобиль по любым покрытиям едет легко, проворно, понятно и точно. Подвеска неплохо держит удар на ухабах в полях и не раскачивает кузов на волнах асфальта.

Korando просто нормально настроен, имеет удобные размеры и доступен с полным приводом — чего ещё желать большинству покупателей? Но уровень исполнения интерьера — это бюджетники (в том числе китайские) 10-летней давности. С чем тяжело смириться при цене модели от 4 до 5 миллионов. Впрочем, с салоном у Korando бывали ситуации и постраннее — во втором поколении (то, которое TagAZ Tager) передняя панель была полностью симметричная, чтобы было дешевле выпускать версии с правым рулём!

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

Torres

Самый интересный и одновременно неоднозначный автомобиль KGM. Дизайн — из тех, что не оставляют равнодушными, такое или любить или отторгать. Лично мне нравится это бульдожье выражение передка, в котором надменность сочетается с равнодушием и всё это приправлено щепоткой экзистенциальной тоски. Персонаж, которому «этот мир совершенно понятен».

Силуэт при этом стремительный, что диссонирует с меланхоличным выражением «морды». А окончательно сбивает с толку контрастная накладка на стойке за задними дверями — она делает кузов визуально компактнее и приземистее, чем есть на самом деле. То, что это автомобиль размером почти с Kodiaq, я понял только оглянувшись с водительского места назад. Места много и на втором ряду, и в багажном отсеке.

© KGM

© KGM

© KGM

В дизайне Torres ещё много интересных решений. Например, задняя дверь подъёмная, хотя выглядит распашной — за счёт фальшкофра запаски (как в Haval H3) и расположенной справа от него ручки. Это решение должно придавать кроссоверу внедорожной брутальности. С той же целью тут развитые накладки по нижнему периметру, бутафорские петли на капоте и яркая крышка отверстия для проушины. Но из реальных внедорожных способностей — только увеличенный до невыдающихся 195 мм (в сравнении со 182 мм у Korando) дорожный просвет.

Поэтому действительная среда обитания, несмотря на дерзкую внешность — всё тот же город и умеренный загород. Но зато вещей и пассажиров можно увезти много и с комфортом. Закономерно, что у Torres, как у наиболее новой из этой четвёрки модели, наиболее современный и хорошо оснащённый салон. В нём есть беспроводная зарядка, чёрный потолок, вентиляция передних кресел, атмосферная подсветка, кластер из пары больших дисплеев, шторки на задних окнах. Позже обещают и люк.

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

Вот только интерфейсы в дисплеях оставляют желать лучшего, изображение с камеры — невысокого качества, подушки кресел дискомфортно короткие, а звучание аудиосистемы не впечатляет. И в целом салон производит впечатление недорогого — примерно как на разных, но таких похожих между собой «китайцах» за 3–3,5 миллиона рублей. А Torres — это минимум 4,8.

Едет кроссовер приятно: понятно и уверенно управляется, вполне комфортен по шуму и плавности хода. Но тяжеловат по усилию на руле, динамике и подвесочной «поступи» — словно убеждая, что он всё-таки без пяти минут внедорожник с большими колёсами и мощной подвеской (на деле — нет). Этой совершенно необязательной «грузностью» Torres напомнил мне Jeep Cherokee и Land Rover Discovery Sport.

© KGM

Rexton

Единственный KGM, который можно назвать внедорожником. Здесь рама, «парт-тайм» с понижайкой, тяговитый мотор с отдачей в 225 л.с. и 350 Н∙м. То есть всё то, c чем в первую очередь ассоциируются автомобили марки SsangYong. Но новая реальность такова, что теперь эти блага доступны лишь во флагманской модели, которая по цене сравнима с более современным и мощным Tank 500: Rexton в двух комплектациях стоит 6 790 000 или 7 190 000 рублей.

При этом вне асфальта его возможности значительно ограничены клиренсом в скромные для внедорожника 203 мм, а на гладких покрытиях — необходимостью ездить строго на заднем приводе из-за подключаемой схемы трансмиссии. Rexton этого поколения выпускается с 2017 года с промежуточным фейслифтом в 2020, сделавшим его похожим спереди на кроссоверы Chery Tiggo. Возраст приличный, и сильнее всего его выдаёт интерьер.

© KGM

© KGM

© KGM

Багажник — единственная часть внутреннего пространства, к которой не возникает вопросов. Он объёмный, оснащен нишами и регулируемым полом. Но по мере продвижения в переднюю часть салона появляются странности. Так, на втором ряду нет такой простой вещи, как автоматический режим стеклоподъёмников. Да и третья зона климата была бы не лишний за эти деньги. А самое «интересное» досталось водителю.

Планшету катастрофически не хватает яркости и контрастности, а интерфейс мультимедийки так же скуден, как в других KGM. Аудиосистема звучит бледно; не предусмотрена беспроводная зарядка; вокруг основательного селектора невнятные полочки, на которых невозможно разместить ни один смартфон; сенсорная панель климата сильно бликует; управление треками на руле выполнено нелогично. И так далее — большинством второстепенных функций лучше пользоваться как можно реже.

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

© KGM

Но когда всё настроено и не требует внимания, автомобиль воспринимается вполне гармоничным. У него неплохая динамика, хотя автомат иногда чересчур суетлив. Конечно, хотелось бы дизель, но официально в России такой мотор недоступен (как и 7-местный вариант интерьера). Также Rexton внезапно демонстрирует отличную для внедорожника устойчивость и управляемость — наверное, забрал себе порцию, положенную малышу Tivoli.

А вот высокая энергоёмкость подвески вполне ожидаема. Есть дрожь на мелкой волне, характерная для всех рамников, но умеренная. И руль неплохо изолирован от вибраций и делает от упора до упора не слишком много вращений. То есть по езде это вполне добротный внедорожник, но в бытовом плане автомобиль не слишком продуманный и удобный. Перевешивает ли корейское происхождение и авторитет производителя вышеперечисленные недостатки — вопрос риторический.

© KGM

Перспективы

Адепты SsangYong — как субаристы, секта в хорошем смысле этого слова. То есть люди, сплочённые особым набором приоритетов. Верящие (небезосновательно) в надёжность и проходимость своих автомобилей и прощающие им за это некоторую неотёсанность. А то и наслаждающиеся ею — отсутствием продвинутой электроники, сенсоров, ассистентов и прочих трендовых благ. Вписываются ли новинки KGM в эту парадигму?

С одной стороны, да, потому что три из четырёх моделей немолоды, а две изначально адресованы ретроградам. Но что толку, если внедорожник в этой четвёрке всего один, а остальные — обычные кроссоверы с дефолтной турбополторашкой, хоть и корейской. Вся олдскульность которых заключается в применении автомата Aisin вместо вариатора или робота да в аскетизме салонов. И то разработчики KGM не удержались и насыпали туда тач-панелей. И где тут цельность SsangYong, дух марки?

© KGM

Но есть проблема серьёзнее — деньги. Очевидно (представителям KGM в том числе), что цены высокие. Но пока что экономическая модель вывода KGM на российский рынок такая, какая она есть. Поэтому корейский бренд уповает на репутацию SsangYong среди соотечественников, корейскую родословную и российскую локализацию. Как говорится у трейдеров, рыночек порешает. И в этом заключении нет никакого злорадства — я искренне желаю дистрибьютору успехов. Просто не слишком в них верю. /m