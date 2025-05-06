В РФ по параимпорту продают Skoda Karoq 2025 года

Как выяснила "Российская газета", у дилеров в РФ появились Skoda Karoq 2025 года выпуска. Но цены на автомобили "кусаются". Так, минимальная стоимость модели составляет 4 447 000 рублей.

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Именно столько просит за кроссовер продавец в Москве. В Санкт-Петербурге такой "паркетник" стоит еще дороже - 4 500 000 рублей. А самый дорогой вариант удалось обнаружить в Новосибирcке, где Karoq обойдется в 4 650 000 рублей. Автомобиль на заказ дешевле - в пределах 4 000 000 рублей.

В объявлении указывается, что это Skoda чешской сборки, а не китайской. Под капотом у автомобилей в наличии двигатель 2,0 литра, который выдает 190 л.с. Коробка - робот. Привод - полный.

Среди опций можно выделить круиз-контроль, климат-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогревы лобового стекла, зоны стеклоочистителей, зеркал, подогрев сидений водителя и пассажира, подогрев руля, камеру, навигационную систему, адаптивные фары, систему контроля за полосой движения и многое другое.

Ранее "РГ" сообщала, что дилер в России начал продажи лифтбека Skoda Superb 2025.