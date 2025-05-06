Chery Tiggo 7L получит полный привод в России

Эта модель появилась в автосалонах в начале апреля. Пока кроссовер предложен только с 1,6-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил, семиступенчатым «роботом» и передним приводом. Но уже в этом году гамма пополнится полноприводной модификацией — как сообщает Auto.ru, это произойдет осенью, и появление новой трансмиссии «не приведет к изменениям в силовом агрегате».

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На сегодняшний день из «седьмого» семейства полный привод есть у Chery Tiggo 7 Pro Max, и у этой модели доплата за него составляет 150 тысяч рублей в базовой комплектации и 310 тысяч в топовой. Можно предположить, что примерно столько же прибавит и полноприводный Tiggo 7L, цены на который по состоянию на начало мая стартуют от 2 780 000 рублей.

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Главное отличие Tiggo 7L — это габариты. В длину кроссовер достигает 4553 миллиметров, то есть он на 40 миллиметров длиннее прочих «семерок». Из внешних отличий от, например, упомянутого Tiggo 7 Pro Max — более крупная радиаторная решетка (хоть и с все тем же рисунком) и иначе оформленные бамперы. Иной дизайн и у ниш противотуманных фар, которые у Tiggo 7L имеют круглую форму. В салоне у кроссовера с приставкой L установлен сдвоенный экран, диагональ каждого из дисплеев составляет 12,3 дюйма.

Переднеприводный Tiggo 7L разгоняется с места до 100 километров в час за 9,7 секунды, а расход топлива в смешанном цикле составляет 7,7 литра на 100 километров. Можно предположить, что полноприводная модификация будет чуть динамичнее.

Напомним, Chery Tiggo 7 в строю с 2017 года, и по состоянию на ноябрь 2024 года модель (учитываются все версии семейства) преодолела отметку в миллион реализованных экземпляров.