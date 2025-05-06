Автозавод «Москвич» поднял цены на свои автомобили 2025 года выпуска, сообщает портал «Автоновости дня».

«С 1 мая кроссовер «Москвич 3» и седан «Москвич 6» подорожали на 38 — 53 тыс. рублей или 1,7 — 2,2%», — сообщает портал.

Кроссовер «Москвич 3» получил наименьшую прибавку — все его комплектации выросли в цене на 38 тыс. рублей. В частности, самая дешевая версия «Стандарт плюс» с механической коробкой передач стоит теперь 1,8 млн рублей.

Седан «Москвич 6» во всех комплектациях 2025 года выпуска прибавил в цене по 53 тыс. рублей. Базовой стала версия «Бизнес» с вариатором, которая стоит 2,53 млн рублей.

До этого стало известно, что китайский пикап Great Wall Poer обновился и подорожал в России. Рестайлинговый автомобиль появился в дилерской сети 10 марта.

Автомобиль можно купить от 3,8 млн до 4,1 млн рублей — на 250 тыс. рублей дороже дореформенной модели. Обновленная машина отличается новой радиаторной решеткой без хрома, иными бамперами и рейлингами на крыше. В салоне обновились приборная панель и мультимедийная система, а в отделке применены новые материалы.

Календарь автоновинок 2025: какие модели ждём в России

Ранее дилеры рассказали о рекордных скидках на невостребованные китайские автомобили.