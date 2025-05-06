В Москве продают Bentley Continental по цене Lada Granta

В Москве уже месяц не может найти нового владельца Bentley Continental GT 2004 года выпуска, пишет 110km. При этом прайс достаточно гуманный - всего 1,35 млн рублей, что соответствует цене топовой Lada Granta.

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Владелец заявляет, что автомобиль на ходу, но его мотор имеет крайне неприятный дефект - задир в третьем цилиндре. Это грозит банальным масложором, но каков объём угара масла, не уточняется. Но надо полагать, что проблема имеет действительно серьёзный характер: учитывая текущую геополитическую обстановку, ремонт W12 под вопросом. Да и возможен ли?

Сколько будет стоить замена двигателя на этом Continental GT, можно предположить, если аналогичные купе без дефектов продаются в два-три раза дороже.

Пробег автомобиля составляет 144 000 километров.

Ещё один интересный момент: количество владельцев. Их у "Бентли" было семь. С другой стороны, не так и много, учитывая, что автомобилю уже 21 год. Актуальный ПТС - дубликат. Это, по словам нынешнего владельца, не доставит проблем при перерегистрации ТС.

Что касается Lada Granta, то теперь у бестселлера рынка появились новые версии исполнения: расширенное опциональное оснащение сделало модель дороже на 68 - 199 тысяч рублей.