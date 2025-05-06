Почему продажи подержанных авто пятикратно превышают реализацию новых

В первом квартале 2025 года на российском автомобильном рынке наблюдается значительное смещение потребительских предпочтений в сторону подержанных машин, сообщает "Автостат". Согласно данным, опубликованным аналитическим агентством, объем продаж авто с пробегом достиг почти 1,27 миллиона единиц, что в пять раз превышает показатель реализации новых "легковушек".

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В 2012 году отечественный авторынок достиг знакового показателя в 2,9 млн реализованных экземпляров, что позволило РФ приблизиться к уровню Германии, традиционно лидирующей в данной сфере. В тот период соотношение продаж новых и подержанных авто составляло 1:2.

Однако в 2024 году пропорция изменилась кардинально: на одну новую машину приходилось уже четыре подержанных. Первый квартал текущего года продемонстрировал ухудшение ситуации: соотношение увеличилось до 1:5, что свидетельствует о проблемах в автомобильной отрасли.

При этом средний возраст машин достиг 14 лет, в отдельных регионах этот показатель превышает 20 лет. Примечательно, что медианный возраст иномарок составляет 13 лет, в то время как у отечественных моделей он достигает 17 лет.

Так, в 2024 году средний срок владения автомобилями марки Lada составил 8,4 года, европейскими марками - 6,8 года, а корейскими - 6,5 года. Для сравнения: в 2010 году эти показатели были примерно в два раза ниже. Кроме того, доля автомобилей старше 10 лет на российском рынке также продолжает расти. В 2022 году она составляла 24%, в 2023 году - 25%, а в 2024 году достигла 27%.

Причиной всему вышеперечисленному, по мнению "Автовзгляда", в первую очередь является цена, которая сделала покупку новой машины почти недоступной. Это и побуждает автолюбителей обращать свой взор на вторичный рынок. С другой стороны, модели с пробегом часто имеют более высокий уровень износа и требуют дополнительных затрат на техническое обслуживание и ремонт.

Вместе с тем цены на подержанные машины растут слишком быстро. В 2024 году средневзвешенная стоимость нового "легковушки" увеличилась на 6%, тогда как цена на вторичном рынке поднялась на 13%. И если в 2020 году цена подержанного авто составляла примерно 33% стоимости нового, то сейчас она достигла 38%.

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что потребители обращаются к рынку подержанных авто из-за невозможности позволить себе новую машину и по причине более широкого выбора, который может предложить "вторичка".

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