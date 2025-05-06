Автопроизводителям придется вернуть кнопки вместо сенсоров

С января 2029 года Euro NCAP будет снижать баллы тем моделям, управление основными функциями которых "зашиты" в многослойные меню мультимедиа. Издание Wired опубликовало большой материал на эту тему.

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В Euro NCAP считают, что отвлечение от дороги, даже минимальное, может стать причиной ДТП с серьёзными последствиями. Один из выходов - внедрение ИИ и развитие голосовых ассистентов, однако до их совершенства пока далеко. К тому же, есть ряд премиум-моделей, которые покупаются под управление водителя, и босс вряд ли будет в восторге, если будет слышать "снизь температуру климат-системы до 21 градуса".

Отмечается, что отвлечение на информационно-развлекательный комплекс ухудшает время реакции больше, чем алкоголь или даже некоторые наркотики.

Одержимость автопроизводителей сенсорными экранами объясняется возможностью экономить колоссальные средства: создание аналоговых кнопок обходится намного дороже. Для больших концернов тачскрины позволяют экономить ещё больше: можно разработать одно устройство и устанавливать во все модели сегмента подконтрольных брендов, меняя логотип и ограничивая некоторые функции.

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