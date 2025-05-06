Бренд Haval готовится расширить гамму модели Raptor – к гибриду скоро присоединится «традиционный» кроссовер с другим обликом. По предварительным данным, такой SUV предложат с бензиновой турбочетверкой 2.0.

© Колеса.ру

На китайский рынок брутальный кроссовер Haval Raptor (он же Menglong) вышел осенью 2023 года, он предложен исключительно в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида с фирменной системой Hi4. Китайцам этот SUV поначалу не приглянулся, так что уже весной 2024-го запустили доработанную версию – дизайн тогда менять не стали, были улучшены характеристики. Модернизация помогла, продажи пошли вверх. И в том же 2024-м стало известно о планах Haval расширить гамму модели за счет чисто бензинового варианта, причем с другой внешностью: сертификат такого Raptor внесли в базу Минпрома КНР. Ну а теперь «традиционный» кроссовер анонсирован официально – опубликованы первые тизеры.

Бензиновый Haval Raptor получил новую радиаторную решетку с вертикальными «прутьями» вместо горизонтальных плашек, а также прямоугольные фары вместо круглых. Кроме того, заменили задние фонари – у «традиционной» модели они сделаны в виде единых блоков, тогда как фонари гибрида состоят из двух секций. Наконец, на пластиковых расширителях колесных арок появились «заклепки». Haval Raptor с ДВС сохранил распашную багажную дверь, на которой может быть расположена запаска или кофр. Согласно прошлогоднему сертификату, длина и колесная база не изменились – 4680 (4800 с запаской) и 2738 мм соответственно.

Интерьер кроссовера только с ДВС сам производитель пока не засветил. Не исключено, что внутри установили модернизированные виртуальную приборку и мультимедиа, плюс могли заменить материалы отделки.

По предварительным данным, «традиционный» Haval Raptor будет доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 238 л.с. Китайские профильные СМИ прочат модели девятиступенчатую роботизированную коробку, хотя кроссоверу вполне могли отрядить и классический автомат. Raptor точно предложат с полным приводом. Силовая установка нынешнего гибрида включает турбомотор 1.5 (167 л.с.) и пару электродвигателей. Суммарная отдача Haval Raptor Hi4 – 378 или 383 л.с. Гибриду положена батарея емкостью 19,09 или 27,54 кВт*ч.

Премьеру бензинового Haval Raptor проведут в ближайшее время. Такой кроссовер, очевидно, окажется дешевле подзаряжаемого гибрида. Последний сегодня стоит от 165 800 юаней (около 1,9 млн рублей по текущему курсу). Между тем ожидается, что гибридный Raptor Hi4 впоследствии получит аналогичную внешность – сертификат рестайлингового SUV появился в мартовском каталоге Минпрома.