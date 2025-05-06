Стала известна самая выгодная для покупки машина

Исследование сервиса утверждает, что наиболее выгодным вариантом в прошлом месяце стал китайский Chery Tiggo 4 Pro, цена на который за год снизилась на 13,2%.

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Отмечается, что в целом на рынке средняя цена новых машин в апреле почти не изменилась по сравнению с этим же периодом прошлого года и составила 2,9 миллиона рублей.

В «пятёрку» самых востребованных у пользователей платформы вошли ещё две модели Chery, цены на которые также снизились относительно апреля 2024 года. Речь про Tiggo 4 Pro (на 13,2%) и Chery Tiggo 4 (на 6,6%). Уменьшилась средняя стоимость и остальных участников рейтинга, среди которых Jetour Dashing (на 4,7%), Omoda C5 (на 3,9%), а также Chery Tiggo 7 Pro Max (на 3,1%).

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