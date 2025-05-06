Какие риски связаны с покупкой авто из-за рубежа

В марте текущего года в нашей стране наблюдалось значительное увеличение спроса на услуги по привозу машин из-за границы. Генеральный директор проекта Likvi.com Александр Коротков в беседе с "За рулем" отметил, что рост составил 22% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего месяца.

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Параллельно с этим россияне демонстрировали увеличение интереса к поиску водителей-перегонщиков, осуществляющих доставку машин по регионам. Кроме того, услуги по перевозке автомобилей автовозами между городами также демонстрируют заметное повышение востребованности, достигнув уровня 13%.

По мнению эксперта, главной причиной спроса является существенная разница в цене авто на отечественном рынке. Так, японские праворульные модели стоят на 25-30% дешевле своих леворульных аналогов, а в некоторых классах разница достигает 35%, напомнил специалист. Это делает их привлекательными для россиян.

Вместе с тем автомобили из Японии обычно поступают в продажу в отличном техническом состоянии и с реальным пробегом, что объясняется отсутствием реагентов и бережным обращением с ними.

Несмотря на очевидную экономическую целесообразность перегона машин, этот процесс часто сопряжён с определёнными рисками, предупредил Коротков. В первом квартале текущего года наблюдается увеличение случаев мошенничества, связанных с неоплатой утилизационного сбора посредниками, особенно при ввозе "легковушек" для частных лиц, где базовая ставка налога является льготной.

Следует отметить, что в ближайшем будущем планируется внесение изменений в правила расчёта утилизационного сбора. Вместо привязки к цене приобретения транспортного средства за границей, ставка будет определяться на основе медианной рыночной стоимости авто в Российской Федерации. Данное нововведение существенно усложнит существующие схемы удешевления платежей и, вероятно, приведёт к увеличению стоимости машин на 20-25%, резюмировал эксперт.

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