У половины продающихся машин есть признаки скрутки пробега

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«Подозрение на скручивание пробега имеет место в 65% случаев. В среднем занижают показатели на 104 тыс. километров. Часто на подержанных авто показатели одометра занижают два раза по 50-55 тыс. километров. В результате самый популярный пробег — 100 тыс. километров с округлением вниз», — рассказал аналитик Дрома Игорь Олейников.

Cайт Дром провел опрос, в результате которого выяснилось, что 58% автолюбителей верят, что проблему скрутки пробега можно решить, установив государственный контроль.

Из них 53% уверены, что властям пора принимать меры, а 5% сомневаются, что регулирование этой сферы вообще необходимо. Не верят, что такие меры дадут результат 31%.

Любопытно, что только 11% опрошенных считают проблему скрутки пробега надуманной. При этом, как было отмечено выше, признаки корректировки одометра есть на многих машинах.

Названы подержанные автомобили, которые продаются за несколько дней. Аналитики изучили апрельские объявления от частных продавцов, которые получили наибольшее количество звонков.