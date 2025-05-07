Какие проблемы с ДВС грозят владельцам китайских автомобилей

В современных китайских автомобилях обычно установлены 1,5-литровые турбированные двигатели, ресурс которых ограничен пробегом в 250 тысяч километров. Данный срок службы сопоставим с периодом гарантийного обслуживания большинства моделей, сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко в беседе с "Газетой.Ru".

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Следует отметить, что проблемы с данными моторами могут возникнуть уже в середине действия гарантийного периода. На пробеге около 100 тысяч километров у них часто наблюдаются неисправности датчиков и катушек зажигания, а также утечки масла и конденсат. К 200 тысячам километров возрастает риск повышенного расхода масла вследствие износа маслосъемных колпачков и возможного попадания смазки в турбину, предупредил специалист.

Несмотря на это, чугунные блоки цилиндров, используемые в китайских силовых агрегатах, демонстрируют более высокую надежность по сравнению с алюминиевыми, применяемыми в европейских автомобилях. Они менее подвержены перегреву и сохраняют свою геометрическую целостность на протяжении большего времени.

С целью увеличения продаж некоторые производители часто рекомендуют использовать бензин марки АИ-92. Однако данное топливо характеризуется более высокой склонностью к детонации по сравнению с высокооктановым АИ-95, что может привести к снижению мощности мотора и сокращению его эксплуатационного ресурса.

Для продления срока службы двигателя эксперт настоятельно рекомендует проводить замену масла каждые 7 тысяч километров пробега. При этом важно учитывать класс технической жидкости, так как малообъемные моторы с высокой форсировкой подвержены риску преждевременного воспламенения топлива на низких оборотах. Не все типы масел способны эффективно предотвращать данное явление, резюмировал специалист.

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