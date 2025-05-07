На что способен BMW M5 Touring на автобане

Новый BMW M5 Touring — не самый быстрый универсал в мире, но и назвать его «медленным» язык не поворачивается. Хотя официальная максимальная скорость модели с пакетом M Driver’s Package ограничена 305 км/ч, в реальных условиях автомобиль смог превзойти заявленный предел, разогнавшись до 309 км/ч на автобане. И всё это — без нарушения закона: участок трассы был без ограничений скорости.

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На видео, недавно появившемся в сети, третье поколение M5 Touring демонстрирует не только свою предельную скорость, но и невероятную динамику. Универсал массой более двух тонн разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 секунды, точно повторяя официальный показатель. А для достижения 200 км/ч ему потребовалось 11,3 секунды — всего на две десятых больше заявленного значения. Это впечатляющий результат для столь габаритного семейного автомобиля.

Интересно, что спидометр M5 Touring оказался довольно точным — расхождение между показаниями цифровой панели и телеметрическими данными оказалось минимальным. В большинстве современных автомобилей дисплей показывает немного завышенные значения скорости.

Под капотом — V8, и это делает M5 Touring уникальным в актуальной линейке «пятёрки». Его мощный и насыщенный звук вызывает ностальгию по моделям вроде M550i. Жаль, что BMW больше не предлагает подобную конфигурацию — не-гибридную M Performance-модель с V8 по более доступной цене. Такая версия могла бы стать отличным компромиссом между стоимостью и динамикой, и, по мнению экспертов, имела бы коммерческий успех. Однако, скорее всего, она не появится из-за ужесточения экологических норм.

Вместо этого BMW готовится к новой эпохе — запуску платформы Neue Klasse, на которой будут построены следующие поколения электромобилей марки. Шпионские фото уже показывают, что элементы дизайна будущих EV перейдут и на обновлённую версию M5, которая должна дебютировать через пару лет.