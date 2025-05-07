Haval H3 прошел разбор "Клубного сервиса"

В "Клубный сервис" на обзор попал Haval H3. Автомобиль разобрали, чтобы посмотреть, как и из чего сделан китайский кроссовер.

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Среди сомнительных решений ведущий Илья Свиридов отметил пластиковый впускной коллектор и месторасположение блока управления двигателем, которые в случае фронтального столкновения придут в негодность. Также внимание было обращено на странные решения по вставкам: две из них находятся с левой и правой сторон между линией крыла и крышкой багажника, вторые, изготовленные из полированного пластика, в задних дверях.

В дверях есть усилители: трубчатый и второй, практически П-образной формы. Среди странностей - трубчатый обработан непонятным составом, похожим на солидол. В задней части поперечный усилитель кузова отсутствует, зато есть продольный усилитель пола в районе водительской части салона.

Сиденья установлены на приваренные точечные поперечные усилители с надстройками на концах. Проводка аккуратно смотана и проложена.

Примечательно, что крышка, закрывающая отверстия для бензонасоса под задним сиденьем не прикручена, а приклеена на герметик. Такое решение ведущий назвал одноразовым и показал ещё несколько странных, на его взгляд моментов, касающихся конструкции.

Во время разбора решений под днищем авто Свиридов отметил необычную конструкцию задней подвески, несимметричное относительно тоннеля расположение кардана (которому мешает системы выхлопа), дополнительный кронштейн крепления подрамника. А вот передняя подвеска выполнена по традиционным канонам, за исключением толщины некоторых элементов.

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В России Haval H3 представлен в версиях с передним и полным приводом, которые комплектуются мотором объёмом 1,5 литра мощностью 143 и 177 л.с. соответственно. Вне зависимости от типа привода коробка передач - 7-ступенчатый "робот" с двойным сцеплением. Цены - от 2,8 до 3,3 млн рублей. Производство модели локализовано на заводе Haval в Тульской области.