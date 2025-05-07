BMW i8 теперь стоит дешевле, чем новая Toyota Camry

Когда в 2009 году на автосалоне во Франкфурте BMW впервые представила концепт i8, казалось, будто шоу-кар сбежал с подиума. В 2012-м модель стала серийной и по-настоящему поразила публику: это был экзотический спортивный гибрид с кузовом из углепластика, дверьми «крыло бабочки» и электротягой, дополненной всего лишь трёхцилиндровым бензиновым мотором. Несмотря на всю свою нетрадиционность, BMW i8 стал одним из самых инновационных автомобилей в истории бренда.

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Изначально стоимость новинки составляла $137 450, и она позиционировалась как технологический флагман BMW, символ перехода к электрификации. Но сегодня, всего спустя несколько лет после завершения производства в 2020 году, i8 можно приобрести менее чем за $40 000 — дешевле новой Toyota Camry XSE. За эти деньги покупатель получает спорткар с шасси из углеродного волокна, футуристичный дизайн и динамику, актуальную даже по современным меркам.

Гибридная мощь и легкость конструкции

Вместо привычного для спорткаров мощного V8 или рядной «шестёрки», BMW оснастила i8 1,5-литровым турбомотором от MINI и электрическим приводом на переднюю ось. Суммарная мощность достигала 357 л.с. (позднее — 369 л.с.), а разгон до 100 км/ч занимал всего 4,2 секунды. Секрет — в мгновенном отклике электродвигателя и малом весе кузова. i8 не стремился быть самым быстрым — он демонстрировал, что высокие технологии и экологичность могут сосуществовать с драйвом.

Хотя запас хода на электричестве составлял всего около 24 км (по данным EPA), автомобиль был предназначен не для дальних поездок в режиме EV, а для комбинированного использования: городских поездок без выбросов и динамичной езды с бензиновым мотором. Уникальная двухступенчатая коробка передач для электродвигателя обеспечивала плавность и отзывчивость хода.

Дизайн из будущего

Внешность i8 до сих пор выглядит как из научной фантастики. Обтекаемые формы, «парящие» аэродинамические элементы, лазерная оптика и стремительный силуэт делали его похожим на гиперкар. Это был автомобиль, который не пытался «вписаться» — он рождён, чтобы выделяться.

Под кузовом — уникальная структура: капсула Life Module установлена на силовую платформу Drive Module. Эта архитектура легла в основу всей электрифицированной линейки BMW i и повлияла на развитие будущих моделей, включая серию Neue Klasse. В салоне — цифровая приборная панель, проекционный дисплей, iDrive и экологически безопасные материалы. Задние сиденья были скорее символическими — для багажа или маленьких пассажиров.

Почему он стал доступнее

За шесть лет производства было выпущено около 20 000 экземпляров — неплохой результат для столь нишевой модели. Однако сейчас, из-за быстрой амортизации и дороговизны обслуживания, на вторичном рынке появились выгодные предложения: недавно на аукционе Cars & Bids два i8 были проданы за $37 000 и $33 000 соответственно.

Сложно переоценить такую сделку: автомобиль, стоивший когда-то до $150 000 с опциями, теперь доступен по цене среднебюджетного седана. Он по-прежнему быстрее большинства «горячих хэтчей» и выглядит как шоу-кар на ходу.

Что нужно знать перед покупкой

Хотя BMW i8 надёжен по сравнению с другими гибридными спорткарами, потенциальным владельцам стоит учитывать некоторые особенности. Его конструкция из углепластика требует специфического подхода к ремонту, а кузовные элементы могут стоить дорого. Аккумулятор со временем теряет ёмкость, но его можно заменить или восстановить через официальных дилеров.

Обслуживание, вроде замены масла или тормозов, относительно простое, но не каждый автосервис готов работать с такой сложной гибридной системой. Лучше сразу найти сервис, специализирующийся на BMW и знакомый с i8.