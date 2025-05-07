Зачем гаишники фотографируют документы

Многие водители регулярно используют камеры для записи общения с сотрудниками ГАИ. Иногда они сами оказываются в ситуации, когда представители госслужбы снимают их документы на свои смартфоны. Это вызывает вопросы о легальности таких действий, сообщает ИА DEITA.RU.

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Юристы рассказали порталу «Naavtotrasse» с какой целью полицейские могут поступать таким образом. Основная цель проверки документов — быстрое выяснение наличия правонарушений.

Для этого сотрудники ГАИ могут делать фотографии паспорта и других документов, чтобы проверить информацию о человеке в базах данных. Все полицейские на дороге имеют доступ к этой информации через официальные каналы.

Согласно пункту 33 статьи 13 Федерального Закона №3-ФЗ «О полиции», сотрудники госслужбы имеют право использовать фотоаппараты и другую технику в ходе выполнения своих служебных обязанностей. Водитель может спросить, с какой целью осуществляется съемка, но юридических нарушений в этом нет.

Если у автовладельца нет правонарушений, он может напомнить о законе №152 «О персональных данных», который запрещает запись личной информации без согласия гражданина.

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В этом случае водитель может обратиться в дежурную часть для уточнения легальности действий полицейского. Также возможно подать жалобу в прокуратуру, однако нет гарантии, что это поможет, так же как и шансов оспорить съемку в суде.