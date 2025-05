Сеул регистрирует автопром в России

KIA регистрирует новые товарные знаки, сообщает ИА DEITA.RU.

Kia my mobility, A better way to go green light и Kia edition plus - такие товарные знаки зарегистрировала KIA в Роспатенте. Об этом сообщается в сводке данных организации.

Также активность проявляет и Hyundai - у них зарегистрированы ix10, Hyundai ix40, Hyundai ix50. Товарные знаки зарегистрированы по двенадцатому классу международной классификации товаров и услуг, в который входят автомобили, а также запчасти и аксессуары для них.

Таким образом, фактически корейский автопром официально готов к возвращению к работе в Россию. Ранее появились сообщения о том, что компания снова набирает сотрудников для работы в своем главном офисе в Москве.

Кроме того, ранее Сеул снял ограничения на поставки в Россию медицинского оборудования, которое не может быть использована в военных целях.