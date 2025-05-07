Стали известны сроки бессанкционной езды на машине без номеров

Приобретая машину каждый водитель готовится к ее регистрации. Закон позволяет ездить на новом автомобиле без регистрации, но только в течение ограниченного времени. У автовладельца есть ровно 10 дней, чтобы оформить автомобиль в ГИБДД. Важно помнить, что в этот период россиянин может получить штраф, если не учтет некоторые детали или неверно посчитает сроки.

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Согласно статье 8 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств…», отсчет времени начинается со следующего дня после оформления прав собственности на транспортное средство. А как указывает Гражданский кодекс (ст. 223), это происходит в момент фактической передачи автомобиля, а не только при подписании договора купли-продажи.

Если имеется акт приема-передачи, и дата его составляет разницу с датой договора, ориентироваться следует именно на акт. Лучше всего иметь при себе оба документа, чтобы избежать вопросов в ГИБДД. Например, если договор был подписан 13 мая, а в акте указано, что автомобилем можно пользоваться с этой же даты, то срок регистрации начнется с 14 мая. Таким образом, без регистрации вы сможете ездить до 23 мая включительно. С 24 мая это уже будет нарушением.

Если срок в 10 дней истек, а автомобиль все еще не зарегистрирован, инспектор ГАИ может выписать штраф в размере от 500 до 800 рублей (ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ). За повторное нарушение может грозить штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до трех месяцев.

Если же вы успели зарегистрировать автомобиль, но продолжаете передвигаться без номеров, это считается другим нарушением и наказывается строже. По ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ за езду без государственных номеров (даже если они просто не установлены) или с неразборчивыми номерами предусмотрен тот же штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на 1–3 месяца.

Срок регистрации — это не формальность. Десять дней — это строго определенный период, нарушение которого может привести к неприятностям. Такое реально, если водитель не только не зарегистрировал машину, но и забыл установить номера после регистрации.

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