Tesla продает подержанные Model 3 и Y с гарантией на батарею до 260 000 км

Но есть нюансы: автомобили не покажут даже на фото до оплаты, а большинство были в ремонте.

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Покупка подержанного автомобиля через частные объявления — способ сэкономить, но не всем по душе такая лотерея. Именно поэтому многие выбирают покупку авто с пробегом у официальных дилеров. В США покупка-продажа автомобилей с пробегом — это огромный рынок, и Tesla решила зайти на него, но по-своему. Для покупателя покупка подержанной Tesla из официального салона означает готовность закрыть глаза на определённые странности ради спокойствия и дополнительных гарантий.

И хотя репутация бренда в последнее время пошатнулась, электроника, дизайн и силовая начинка Tesla по-прежнему остаются одними из лучших в сегменте. Компания сейчас активно распродаёт подержанные Model 3 и Model Y, причём на удивление щедро комплектует их расширенными гарантиями. Правда, не без подвохов.

Самое неприятное: чтобы забронировать машину, придётся внести невозвратный депозит в $500 (около 40 500 рублей) и дополнительно оплатить доставку — от нескольких сотен до нескольких тысяч долларов. При этом, вы не увидите ни одной фотографии конкретного авто до оплаты, не говоря уже о реальном осмотре. Надо просто… верить Илону Маску.

Но теперь к приятному. Некоторые предложения действительно интересны: например, Model 3 Standard Range Plus RWD 2020 года с пробегом почти 100 тысяч км предлагается за $19 000 (примерно 1 539 000 рублей). По данным американского классифайда AutoTrader, это в пределах рынка, где такие автомобили стоят от $18 000 до $22 000.

Самое привлекательное — это гарантия. На все подержанные Model 3 и Model Y от Tesla распространяется гарантия 1 год или 16 000 километров (конечно, не без условий мелким шрифтом на последней странице ДКП). Также в активе таких «бэушек» оставшаяся часть оригинальной гарантии на батарею и силовую установку. У некоторых экземпляров она действительно впечатляющая — например, до сентября 2028 года или 260 000 км. Есть варианты и с более широкой базовой гарантией — до 2026 года и 80 000 км.

Однако, есть важное уточнение. У всех трёх подержанных Model Y, выставленных в продажу, а также у как минимум одной Model 3 в истории числятся ремонты. Что именно чинилось — не сообщается. Так что, потенциальным покупателям стоит учитывать: хоть Tesla и добавляет уверенности своими гарантиями, осмотр машины перед покупкой здесь невозможен.