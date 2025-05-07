В каких случаях выезд на обочину не считается нарушением

Согласно ПДД, выезд на обочину считается нарушением, за которое предполагается штраф 1,5 тысячи рублей. Но не все водители знают, что езда по обочине не всегда может закончится наказанием. О нюансах, связанных с данным нарушением, рассказывает портал Pravda.Ru.

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В Правилах дорожного движения понятие «обочина» трактуется как участок сбоку от проезжей части, отделенный от нее разметкой или отличающимся покрытием и за выезд на нее даже одним колесом можно вполне нарваться на штрафные санкции. Однако бывает так, что границы обочины дороги могут быть не всегда четко обозначены разметкой или попросту не видны, что не позволяет инспектору ДПС объективно определить реальную ширину дороги, а значит и четко зафиксировать факт нарушения ПДД.

«Существуют и более очевидные причины, при которых наказывать водителя бессмысленно. Например, если на дороге внезапно заглох грузовик и объехать его можно только по обочине. В этом случае речь идет о крайней необходимости — а она, согласно статье 2.7 КоАП, исключает ответственность», - указывает издание.

Подводя черту источник делает вывод, что в случае продвижения автомобиля по обочине, сопряженного с предотвращением аварийной ситуации, действия водителя нельзя рассматривать как нарушение, но если инспектор все же выписал штраф, его решение всегда можно оспорить при наличии доказательной базы в виде записи с видеорегистратора, свидетельских показаний других участников движения или пешеходов.