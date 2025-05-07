Названы самые проблемные кроссоверы с пробегом

При покупке некоторых подержанных кроссоверов важно проводить дополнительные проверки, поскольку модели скрывают множество технических проблем. Об этом «Российской газете» рассказал руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочнев.

© Газета.Ru

«BMW X1 (2011-2015) и X3 (2011-2017). Баварские кроссоверы с двигателями N20 — одни из самых проблемных на рынке автомобилей с пробегом. Высокая стоимость обслуживания в сочетании с частыми поломками — обычная практика. Основные проблемы связаны с силовой установкой», — сообщил эксперт.

По его словам, есть недостатки и у кроссовера Hyundai Tucson (2016). Так, водители наблюдают повышенный расход масла. Кроме того, серьезной проблемой становится появление задиров в цилиндрах из-за разрушения катализатора, а цепной привод ГРМ обычно работает не более 150 тысяч километров. Также есть сложности и с Volvo XC60 (2008 — настоящее время): инженерные решения данной модели создают препятствия в эксплуатации.

Кочнев отметил модель Renault Kaptur (2016 — настоящее время), ЛКП которой имеет низкую устойчивость к механическим воздействиям. Кроме того, двигатель H4M показывает повышенный расход масла, а клапана адсорбера быстро выходят из строя. Автомобиль Opel Mokka (2012 — настоящее время) имеет проблемы с кузовом и механизмом выбора передачи в 6-ступенчатой коробке М32.

Как сэкономить на ТО

Ранее сообщалось, что в России подешевели белорусские кроссоверы Belgee.