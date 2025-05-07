Создана мини-копия Bentley Bentayga за $3000

Пока крупнейшие автопроизводители Китая продолжают продвигать электромобили с продвинутыми технологиями и заманчивыми ценами, компании меньшего масштаба выбирают иной путь — создают копии дорогих брендов.

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В растущем потоке микромобилей, беззастенчиво подражающих Bugatti, Porsche, Aston Martin и Maserati, особенно выделяется один крошечный экземпляр. Эта миниатюрная машина не просто имитирует Bentley — у неё под капотом скрыт сюрприз: настоящий ДВС вместо электромотора.

Спереди автомобиль старательно изображает мини-версию Bentley Bentayga с крупной решёткой радиатора и круглыми светодиодными фарами. Но стоит взглянуть на профиль или заднюю часть, и иллюзия рассеивается — силуэт больше напоминает Smart. Крошечные колёса и странные пропорции вряд ли кого-то обманут.

Что делает этот автомобиль чуть большим, чем просто визуальной шуткой, так это наличие небольшого бензинового двигателя, который выглядит так, будто его сняли с садовой техники. Однако он не приводит в движение колёса напрямую — он служит лишь генератором для зарядки батареи.

Таким образом, автомобиль остаётся полностью электрическим, что делает его более тихим и, предположительно, более эффективным, чем бензиновая альтернатива. Такая гибридная схема особенно уместна в странах с ограниченной инфраструктурой зарядных станций. Неудивительно, что видео снято в Узбекистане, где с зарядкой могут быть сложности.

Стоимость мини-Bentayga составляет около 3100 долларов США (примерно 296 000 рублей по текущему курсу). Небольшое исследование показывает, что «псевдо-Bentley» производится в китайской провинции Шаньдун компанией Weihai Yilin New Energy Technology. В онлайн-объявлениях цена варьируется от 2500 до 3100 долларов (от 239 000 до 296 000 рублей).

Длина электромобиля составляет 3850 мм, что делает его формально пятиместным, хотя разместить внутри пятерых взрослых можно будет только с хорошей долей изобретательности.

Оснащение включает цифровую приборную панель, светодиодную оптику, вентилятор на крыше, обогрев, электростеклоподъёмники, литые диски и дисковые тормоза по кругу. Есть даже версия с немного иным дизайном, копирующим передок Bentley Mulliner Batur — для тех, кто ищет ложную эксклюзивность.

Электродвигатель развивает мощность в 5 л.с. (3,5 кВт), обеспечивая максимальную скорость 45 км/ч. Это ставит его в один ряд с микроавтомобилями вроде Citroen Ami. Информации о бензиновом двигателе, ёмкости батареи и запасе хода нет, но зарядка занимает от 8 до 10 часов.

Конечно, это не настоящий Bentley. Он не едет, не ощущается и уж точно не воспринимается как Bentley. Но за несколько сотен тысяч рублей это забавный и необычный способ ездить по району.