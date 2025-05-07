Volkswagen запускает продажи Tiguan L Pro с пожизненной гарантией

Совместное предприятие SAIC Volkswagen объявило о начале продаж обновленного кроссовера Tiguan L Pro 2025 модельного года. Все версии автомобиля оснащены 2,0-литровым турбомотором мощностью 220 л.с. Цены новинки колеблются от 236,8 до 266,8 тыс. юаней (от 2,66 до 2,99 млн рублей).

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Хотя стоимость кажется высокой для Китая, до 31 мая можно воспользоваться скидкой до 58 тыс. юаней (8200 долларов), без учета национальной субсидии, что позволяет существенно снизить цену.

Еще одним значительным преимуществом является пожизненная гарантия на автомобиль.

Tiguan L Pro предлагается в шести комплектациях, две из которых имеют полный привод.

Автомобиль оснащен 11,6-дюймовым экраном для переднего пассажира и проекционным дисплеем (в более дорогих версиях), системой кругового обзора, беспроводной зарядкой на 15 Вт для смартфонов, трехзонным климат-контролем, динамическими указателями поворота и 19-дюймовыми колесами.

Мотор работает в паре с 7-ступенчатым мокрым «роботом» DSG, разгоняя кроссовер до 100 км/ч за 5,8-6,3 секунды, а расход топлива составляет от 7,27 до 7,8 л на 100 км.