Водителям напомнили об опасности использования Start-Stop на турбомоторах

Технология Start-Stop стала неотъемлемой частью всех современных автомобилей, помогая снизить расход топлива и уменьшить загрязнение окружающей среды. Принцип её работы заключается в автоматическом отключении двигателя в моменты, когда машина находится в состоянии покоя, стоя в пробке или на светофоре.

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Специалисты "Тарантас Ньюс" изучили влияние данной технологии на работоспособность турбированных моторов, для которых крайне важно время на охлаждение компрессора после непрерывной работы.

Особенность турбины заключается в том, что она трудится при высоких температурах и оборотах, что требует постоянной циркуляции масла для смазки и отвода тепла. При резком отключении двигателя прекращается подача смазочной жидкости, в то время как турбина все еще продолжает вращаться по инерции. Это может привести к перегреву, ухудшению свойств масла, а иногда и вовсе заставить агрегат выйти из строя.

Производители учли эти риски и создали обновленную систему, которая анализирует температуру, нагрузку на турбину и другие параметры, предотвращая несвоевременное отключение мотора.

Однако водителям старых моделей или тем, кто предпочитает агрессивный стиль вождения, рекомендуется деактивировать эту функцию вручную, дабы продлить срок службы мотора и турбокомпрессора.

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